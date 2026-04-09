Дефект белой краски Honda стал причиной скандала: покрытие отслаивается от кузова

В повторном коллективном иске от владельцев утверждается, что белая краска на определенных моделях 2013 года выпуска склонна к критическому отслаиванию и образованию пузырей, пишет Carscoops.

Читайте также: "Назад в будущее": Honda возвращается к философии 1960-х годов

История иска и новое решение суда

Юридическое противостояние началось еще в 2024 году, однако сначала судья отклонил дело, аргументируя это тем, что отслоение краски является чисто косметическим дефектом, который не мешает эксплуатации авто. Однако в 2025 году истцы воспользовались правом на пересмотр дела и подали обновленный иск.

В новом рассмотрении судья согласился с аргументами владельцев автомобилей: разрушение внешнего защитного слоя может привести к коррозии металла и, как следствие, к нарушению прочности кузова. Кроме того, суд отклонил попытки Honda закрыть дело из-за истечения срока исковой давности. Согласно решению, отсчет времени начинается не со дня покупки машины, а с момента, когда владелец реально обнаружил дефект краски.

Модели, попавшие под удар

Согласно судебным документам, Honda якобы знала о проблемах с покраской еще с 2012 года, но скрыла эту информацию от покупателей. Проблема касается пяти популярных моделей брендов Honda и Acura в специфических белых оттенках:

Acura MDX (2013): цвет White Diamond Pearl;

Honda Odyssey (2013): цвета White Diamond Pearl или Taffeta White;

Honda Pilot (2013): цвет Taffeta White;

Honda Fit (2013): цвета White Orchid Pearl или Bellanova White;

Honda HR-V (2013): цвета White Orchid Pearl или Bellanova White.

Суть дефекта: больше, чем просто внешний вид

Владельцы отмечают, что краска начинает расслаиваться, пузыриться и отпадать большими кусками гораздо раньше предполагаемого срока эксплуатации. В иске утверждается, что компания Honda намеренно не предупреждала клиентов об уязвимости покрытия при продаже.

Также интересно: Стоимость километра пути на авто с разным двигателем снова изменилась: что выгоднее

Теперь, когда суд признал возможность влияния отслоения на структурную устойчивость автомобиля, дело приобретает совсем другой масштаб. Если истцы докажут, что Honda скрывала дефект, который влияет на безопасность, автопроизводителю может грозить не только компенсация за перекраску, но и масштабные штрафные санкции.