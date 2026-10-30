Дефіцит та захмарні прайси: автогаз у Європі б'є цінові рекорди

Як повідомляє профільне видання enkorr із посиланням на агенцію OPIS, головною причиною ринкової лихоманки стала обмежена пропозиція ресурсу на тлі дорогої нафти. Великі партії пропану в Північно-Західній Європі вже торгуються по 859 доларів за тонну, а бутан взагалі перевалив за 1100 доларів, оскільки його масово скуповують для змішування з бензином.



Цінове торнадо: LPG потужно дорожчає по всій Європі / Джерело: enkorr

Ситуацію ускладнюють перебої з постачанням із Північного моря та США. Через це обсяги скрапленого газу, що прямують до Європи, суттєво просіли порівняно з минулим роком.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Польський ринок на межі виснаження

У сусідній Польщі вільних обсягів газу для продажу майже не залишилося. Гуртові партії суміші наприкінці жовтня злетіли до 1235-1300 доларів за тонну, а з урахуванням доставки до українського кордону прайс сягає 1360 доларів.

Напередодні Дня всіх святих газ продається дуже добре, і високий попит збережеться, оскільки компанії поповнюватимуть запаси,

– один із польських трейдерів.

Місцеві компанії скаржаться на затримки морських та залізничних партій. До того ж польський гігант ORLEN був змушений обмежити продажі власного газу та ресурсу з термінала у Щецині. Початок опалювального сезону та масове сушіння кукурудзи лише підливають масла у вогонь, змушуючи трейдерів переходити на пропан для автогазу.

Логістичний колапс та золота страховка

Схожа картина спостерігається і в інших регіонах. Наприклад, у Латвії компанія Latvijas Propana Gaze законтрактувала всі обсяги до кінця року, тому спотових пропозицій там годі й шукати. Литовський завод ORLEN Lietuva також підняв ціни на суміш.

На румунському ринку ціноутворення взагалі вийшло з-під контролю через небезпеку в Чорному морі. "Формульний підхід припиняє працювати, адже вартість кожної партії тепер розраховується індивідуально", – зазначив румунський постачальник.

За його словами, лише за страхування останнього судна, що прямувало до Галаца, довелося викласти понад 230 тисяч доларів. А вже у листопаді алжирська компанія Sonatrach анонсувала чергове підвищення цін на пропан і бутан, що гарантовано потягне прайси ще вище.

Як це вдарить по українських водіях

Нагадаємо, раніше ми писали, що європейський енергетичний ринок загалом переживає не найкращі часи. Ціни на природний газ у Європі перетнули психологічну позначку у 100 євро за мегават-годину через геополітичну напругу на Близькому Сході та низькі запаси у сховищах.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, європейська криза миттєво б'є по кишенях українських водіїв. Через здорожчання ресурсу на зовнішніх ринках та складну логістику вартість автогазу на вітчизняних АЗС стрімко зростає, і цінники у 60 гривень за літр вже стають суворою реальністю для деяких регіонів.