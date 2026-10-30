Дефицит и заоблачные прайсы: автогаз в Европе бьет ценовые рекорды

Как сообщает профильное издание enkorr Со ссылкой на агентство OPIS, главной причиной рыночной лихорадки стало ограниченное предложение ресурса на фоне дорогой нефти. Большие партии пропана в Северо-Западной Европе уже торгуются по 859 долларов за тонну, а бутан вообще перевалил за 1100 долларов, поскольку его массово скупают для смешивания с бензином.



Ценовое торнадо: LPG мощно дорожает по всей Европе / Источник: enkorr

Ситуацию усложняют перебои со снабжением Северного моря и США. Поэтому объемы сжиженного газа, следующие в Европу, существенно просели по сравнению с прошлым годом.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Польский рынок на грани истощения

В соседней Польше свободных объемов газа для продаж почти не осталось. Оптовые партии смеси в конце октября взлетели до 1235-1300 долларов за тонну, а с учетом доставки в украинскую границу прайс достигает 1360 долларов.

В канун Дня всех святых газ продается очень хорошо, и высокий спрос сохранится, поскольку компании будут пополнять запасы,

– один из польских трейдеров.

Местные компании жалуются на задержку морских и железнодорожных партий. К тому же, польский гигант ORLEN был вынужден ограничить продажи собственного газа и ресурса из терминала в Щецине. Начало отопительного сезона и массовая сушка кукурузы только подливают масла в огонь, заставляя трейдеров переходить на пропан для автогаза.

Логистический коллапс и золотая страховка

Похожая картина наблюдается и в других регионах. Например, в Латвии компания Latvijas Propana Gaze законтрактовала все объемы до конца года, поэтому спотовых предложений там не искать. Литовский завод ORLEN Lietuva также поднял цены на смесь.

На румынском рынке ценообразование вообще вышло из-под контроля из-за опасности в Черном море. "Формульный подход прекращает работать, ведь стоимость каждой партии теперь рассчитывается индивидуально",– отметил румынский поставщик.

По его словам, только за страхование последнего судна, следовавшего в Галац, пришлось выложить более 230 тысяч долларов. А в ноябре алжирская компания Sonatrach анонсировала очередное повышение цен на пропан и бутан, что гарантированно потянет прайсы еще выше.

Как это ударит по украинским водителям

Напомним, ранее мы писали, что европейский энергетический рынок в целом переживает не лучшие времена. Цены на природный газ в Европе пересекли психологическую отметку в 100 евро за мегаватт-час из-за геополитического напряжения на Ближнем Востоке и низких запасов в хранилищах.

Как уже сообщалось на нашем сайте, европейский кризис мгновенно бьет по карманам украинских водителей. Из-за удорожания ресурса на внешних рынках и сложной логистике стоимость автогаза на отечественных АЗС стремительно растет и ценники в 60 гривен за литр уже становятся суровой реальностью для некоторых регионов.