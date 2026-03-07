Denza D9 виходить на новий ринок: ціна вражає

Denza D9 побудований на фірмовій архітектурі e-Platform 3.0, створеній спеціально для електромобілів. Виробник також заявляє про використання першого у світі серійного силового агрегату формату “8-в-1”, який об’єднує ключові компоненти електроприводу в одному модулі, повідомляє Auto24, посилаючись на Autoevolution.

Потужність до 374 к.с. та швидка зарядка 200 кВт

Мінівен оснащений батареєю ємністю 103,3 кВт-год. Базова версія з переднім приводом розвиває 230 кВт (312 к.с.) та 360 Нм крутного моменту, а повнопривідна модифікація видає 275 кВт (374 к.с.) і 470 Нм. Запас ходу за циклом WLTP становить до 520 км у версії з переднім приводом та до 480 км у повнопривідному виконанні. Модель підтримує швидку зарядку постійним струмом потужністю до 200 кВт, що дозволяє суттєво скоротити час поповнення батареї. Також передбачена функція V2L — живлення зовнішніх електроприладів від автомобіля.

Кузов на 75% виготовлений із високоміцної сталі, а список систем безпеки включає автоматичне екстрене гальмування, контроль сліпих зон, допомогу утримання в смузі, попередження про перехресний рух ззаду, розпізнавання дорожніх знаків і вісім подушок безпеки, включно з однією з найдовших бічних шторок у класі.

Бізнес-клас на колесах: три ряди і максимум комфорту

Denza D9 має трирядне компонування салону за схемою 2+2+3. Другий ряд — це повноцінні “капітанські” крісла з електрорегулюванням, підігрівом, вентиляцією та масажем. Виробник заявляє понад 900 мм простору для ніг у другому та третьому рядах і більше 1 500 мм простору над головою в кожному ряду. Для мінівена це рівень справжнього бізнес-класу.

Серед оснащення: 12-дюймовий проєкційний дисплей, 10,25-дюймова цифрова панель приладів і 15,6-дюймовий центральний екран мультимедіа. Система підтримує OTA-оновлення та чотиризонне голосове керування. У підлокітнику другого ряду встановлений окремий 5,5-дюймовий сенсорний дисплей для керування кліматом, мультимедіа та функціями сидінь. Також у списку обладнання є двозонний холодильник із функцією підігріву, аудіосистема Dynaudio, панорамний дах, електричні зсувні двері з м’яким доводчиком і повністю тихий салон, що підкреслює преміальний статус моделі.

Ціна: від 56 000 доларів

В Австралії передньопривідна версія Denza D9 коштує від 85 990 австралійських доларів (приблизно $56 000) без урахування дорожніх витрат. Повнопривідна модифікація стартує з позначки близько 62 000 доларів США. Для сегмента великих електричних мінівенів із подібним оснащенням це доволі конкурентна пропозиція, особливо якщо врахувати рівень комфорту та запас ходу понад 500 км.