Denza D9 виходить на новий ринок: ціна вражає

Преміальний бренд Denza, що належить BYD, офіційно оголосив ціни на свій електричний мінівен Denza D9 для ринку Австралії. Модель, яка кілька років тому стала одним із найшвидше продаваних електромобілів у світі, тепер націлена на новий ринок і обіцяє клієнтам "переосмислення вишуканості, простору і мобільності електрокарів".
Denza D9 від BYD: електричний мінівен із запасом ходу до 520 км і ціною від $56 000

Denza D9

Denza D9 побудований на фірмовій архітектурі e-Platform 3.0, створеній спеціально для електромобілів. Виробник також заявляє про використання першого у світі серійного силового агрегату формату “8-в-1”, який об’єднує ключові компоненти електроприводу в одному модулі, повідомляє Auto24, посилаючись на Autoevolution.

Нагадаємо: BYD каже. що новий Denza Z9 GT у десять разів кращий за конкурентів

Потужність до 374 к.с. та швидка зарядка 200 кВт

Мінівен оснащений батареєю ємністю 103,3 кВт-год. Базова версія з переднім приводом розвиває 230 кВт (312 к.с.) та 360 Нм крутного моменту, а повнопривідна модифікація видає 275 кВт (374 к.с.) і 470 Нм. Запас ходу за циклом WLTP становить до 520 км у версії з переднім приводом та до 480 км у повнопривідному виконанні. Модель підтримує швидку зарядку постійним струмом потужністю до 200 кВт, що дозволяє суттєво скоротити час поповнення батареї. Також передбачена функція V2L — живлення зовнішніх електроприладів від автомобіля.

Кузов на 75% виготовлений із високоміцної сталі, а список систем безпеки включає автоматичне екстрене гальмування, контроль сліпих зон, допомогу утримання в смузі, попередження про перехресний рух ззаду, розпізнавання дорожніх знаків і вісім подушок безпеки, включно з однією з найдовших бічних шторок у класі.

Бізнес-клас на колесах: три ряди і максимум комфорту

Denza D9 має трирядне компонування салону за схемою 2+2+3. Другий ряд — це повноцінні “капітанські” крісла з електрорегулюванням, підігрівом, вентиляцією та масажем. Виробник заявляє понад 900 мм простору для ніг у другому та третьому рядах і більше 1 500 мм простору над головою в кожному ряду. Для мінівена це рівень справжнього бізнес-класу.

Серед оснащення: 12-дюймовий проєкційний дисплей, 10,25-дюймова цифрова панель приладів і 15,6-дюймовий центральний екран мультимедіа. Система підтримує OTA-оновлення та чотиризонне голосове керування. У підлокітнику другого ряду встановлений окремий 5,5-дюймовий сенсорний дисплей для керування кліматом, мультимедіа та функціями сидінь. Також у списку обладнання є двозонний холодильник із функцією підігріву, аудіосистема Dynaudio, панорамний дах, електричні зсувні двері з м’яким доводчиком і повністю тихий салон, що підкреслює преміальний статус моделі.

Також цікаво: Річард Хаммонд випробував 2978-сильний гіперкар BYD: який вердикт він йому дав

Ціна: від 56 000 доларів

В Австралії передньопривідна версія Denza D9 коштує від 85 990 австралійських доларів (приблизно $56 000) без урахування дорожніх витрат. Повнопривідна модифікація стартує з позначки близько 62 000 доларів США. Для сегмента великих електричних мінівенів із подібним оснащенням це доволі конкурентна пропозиція, особливо якщо врахувати рівень комфорту та запас ходу понад 500 км.

