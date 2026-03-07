Denza D9 выходит на новый рынок: цена впечатляет

Denza D9 построен на фирменной архитектуре e-Platform 3.0, созданной специально для электромобилей. Производитель также заявляет об использовании первого в мире серийного силового агрегата формата “8-в-1”, который объединяет ключевые компоненты электропривода в одном модуле, сообщает Auto24, ссылаясь на Autoevolution.

Мощность до 374 л.с. и быстрая зарядка 200 кВт

Минивэн оснащен батареей емкостью 103,3 кВт-ч. Базовая версия с передним приводом развивает 230 кВт (312 л.с.) и 360 Нм крутящего момента, а полноприводная модификация выдает 275 кВт (374 л.с.) и 470 Нм. Запас хода по циклу WLTP составляет до 520 км в версии с передним приводом и до 480 км в полноприводном исполнении. Модель поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 200 кВт, что позволяет существенно сократить время пополнения батареи. Также предусмотрена функция V2L - питание внешних электроприборов от автомобиля.

Кузов на 75% изготовлен из высокопрочной стали, а список систем безопасности включает автоматическое экстренное торможение, контроль слепых зон, помощь удержания в полосе, предупреждение о перекрестном движении сзади, распознавание дорожных знаков и восемь подушек безопасности, включая одну из самых длинных боковых шторок в классе.

Бизнес-класс на колесах: три ряда и максимум комфорта

Denza D9 имеет трехрядную компоновку салона по схеме 2+2+3. Второй ряд - это полноценные “капитанские” кресла с электрорегулировкой, подогревом, вентиляцией и массажем. Производитель заявляет более 900 мм пространства для ног во втором и третьем рядах и более 1 500 мм пространства над головой в каждом ряду. Для минивэна это уровень настоящего бизнес-класса.

Среди оснащения: 12-дюймовый проекционный дисплей, 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и 15,6-дюймовый центральный экран мультимедиа. Система поддерживает OTA-обновление и четырехзонное голосовое управление. В подлокотнике второго ряда установлен отдельный 5,5-дюймовый сенсорный дисплей для управления климатом, мультимедиа и функциями сидений. Также в списке оборудования есть двухзонный холодильник с функцией подогрева, аудиосистема Dynaudio, панорамная крыша, электрические сдвижные двери с мягким доводчиком и полностью тихий салон, что подчеркивает премиальный статус модели.

Цена: от 56 000 долларов

В Австралии переднеприводная версия Denza D9 стоит от 85 990 австралийских долларов (примерно $56 000) без учета дорожных расходов. Полноприводная модификация стартует с отметки около 62 000 долларов США. Для сегмента крупных электрических минивэнов с подобным оснащением это довольно конкурентное предложение, особенно если учесть уровень комфорта и запас хода более 500 км.