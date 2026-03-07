Укр
Denza D9 выходит на новый рынок: цена впечатляет

Премиальный бренд Denza, принадлежащий BYD, официально объявил цены на свой электрический минивэн Denza D9 для рынка Австралии. Модель, которая несколько лет назад стала одним из самых быстро продаваемых электромобилей в мире, теперь нацелена на новый рынок и обещает клиентам "переосмысление изысканности, пространства и мобильности электрокаров".
Denza D9 от BYD: электрический минивэн с запасом хода до 520 км и ценой от $56 000

ФОТО: Denza|

Denza D9

Denza D9 построен на фирменной архитектуре e-Platform 3.0, созданной специально для электромобилей. Производитель также заявляет об использовании первого в мире серийного силового агрегата формата “8-в-1”, который объединяет ключевые компоненты электропривода в одном модуле, сообщает Auto24, ссылаясь на Autoevolution.

Мощность до 374 л.с. и быстрая зарядка 200 кВт

Минивэн оснащен батареей емкостью 103,3 кВт-ч. Базовая версия с передним приводом развивает 230 кВт (312 л.с.) и 360 Нм крутящего момента, а полноприводная модификация выдает 275 кВт (374 л.с.) и 470 Нм. Запас хода по циклу WLTP составляет до 520 км в версии с передним приводом и до 480 км в полноприводном исполнении. Модель поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 200 кВт, что позволяет существенно сократить время пополнения батареи. Также предусмотрена функция V2L - питание внешних электроприборов от автомобиля.

Кузов на 75% изготовлен из высокопрочной стали, а список систем безопасности включает автоматическое экстренное торможение, контроль слепых зон, помощь удержания в полосе, предупреждение о перекрестном движении сзади, распознавание дорожных знаков и восемь подушек безопасности, включая одну из самых длинных боковых шторок в классе.

Бизнес-класс на колесах: три ряда и максимум комфорта

Denza D9 имеет трехрядную компоновку салона по схеме 2+2+3. Второй ряд - это полноценные “капитанские” кресла с электрорегулировкой, подогревом, вентиляцией и массажем. Производитель заявляет более 900 мм пространства для ног во втором и третьем рядах и более 1 500 мм пространства над головой в каждом ряду. Для минивэна это уровень настоящего бизнес-класса.

Среди оснащения: 12-дюймовый проекционный дисплей, 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и 15,6-дюймовый центральный экран мультимедиа. Система поддерживает OTA-обновление и четырехзонное голосовое управление. В подлокотнике второго ряда установлен отдельный 5,5-дюймовый сенсорный дисплей для управления климатом, мультимедиа и функциями сидений. Также в списке оборудования есть двухзонный холодильник с функцией подогрева, аудиосистема Dynaudio, панорамная крыша, электрические сдвижные двери с мягким доводчиком и полностью тихий салон, что подчеркивает премиальный статус модели.

Цена: от 56 000 долларов

В Австралии переднеприводная версия Denza D9 стоит от 85 990 австралийских долларов (примерно $56 000) без учета дорожных расходов. Полноприводная модификация стартует с отметки около 62 000 долларов США. Для сегмента крупных электрических минивэнов с подобным оснащением это довольно конкурентное предложение, особенно если учесть уровень комфорта и запас хода более 500 км.

