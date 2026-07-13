Denza виводить на ринок електричний суперкар Z потужністю 1604 кінські сили

Суперкар побудований на інноваційній тримоторній архітектурі e3 Sports Car Platform (e-cube) та оснащений адаптивною магнітореологічною підвіскою DiSus-M. Головною технологічною перевагою моделі стала система надшвидкої зарядки, яка дозволяє відновити запас енергії акумулятора з 10% до 97% всього за 9 хвилин. За заявою Стелли Лі, модель покликана встановити нові стандарти у сегменті спортивних машин нового покоління.

Читайте також: Китайці заморозили електромобіль до -30°C і зарядили його майже повністю за 12 хвилин

Варіанти кузова, витончений дизайн та аеродинамічна ефективність

Виробник підтвердив вихід чотирьох модифікацій суперкара: Coupe, Racing, відкритий родстер Spider, а також трекового варіанта Special Edition, що восени спробує встановити новий рекорд кола на Нюрбургринзі. Шеф-дизайнер BYD Вольфганг Еггер описав вигляд новинки як "живу скульптуру швидкості".

Моделі Coupe та Spider мають довжину 4780 мм, що робить Z найкомпактнішим представником марки. Довжина колісної бази становить 2780 мм, завдяки чому інженерам вдалося реалізувати повноцінний чотиримісний салон. Об'єм багажника – 250 літрів, а при складених задніх кріслах він збільшується до 550 літрів.

Дизайн передньої частини поєднує гострі кути бампера та оригінальну світлодіодну графіку денних ходових вогнів. Центральний повітрозабірник спрямовує повітряні потоки через спеціальні канали на капоті, створюючи S-подібний рух повітря для балансу притискної сили та охолодження. Багатошарове фарбування створює перламутровий ефект зі зміною відтінків під різними кутами огляду.

У салоні встановлено кермо у стилістиці автоспорту з фізичними кнопками перемикання трекових режимів. Для оздоблення інтер'єру використані вуглецеве волокно (карбон), алькантара та метал. Версія Racing отримала агресивніший обвіс із карбоновим спліттером та регульованим антикрилом. Це збільшило довжину авто до 4870 мм.

За заявою Denza, аеродинамічний пакет Racing генерує 1060 кг притискної сили на швидкості 350 км/год. Екстремальна версія Special Edition оснащується повністю карбоновим кузовом та активним дифузором, що забезпечує понад 2000 кг притискної сили на швидкості 300 км/год.

Технічні характеристики тримоторної платформи e3

В основі всіх версій Denza Z лежить архітектура з трьома електродвигунами – один на передній осі та два окремих мотори для кожного з задніх коліс. Задні двигуни можуть розвивати до 30 000 обертів на хвилину й інтегровані в єдиний блок, який поєднує редуктори, інвертори та бортові зарядні пристрої.

Динамічні показники модифікацій:

Coupe та Spider – сумарна потужність становить 1180 кВт (1604 кінські сили) та 1240 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,25 секунди (2,3 секунди для Spider), а максимальна швидкість обмежена на позначці 300 км/год.

– сумарна потужність становить 1180 кВт (1604 кінські сили) та 1240 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,25 секунди (2,3 секунди для Spider), а максимальна швидкість обмежена на позначці 300 км/год. У версії Racing при встановленні опціональних напівсліків час розгону до сотні скорочується до 1,96 секунди, а максимальна швидкість зростає до 350 км/год.

при встановленні опціональних напівсліків час розгону до сотні скорочується до 1,96 секунди, а максимальна швидкість зростає до 350 км/год. Special Edition має потужність силової установки понад 2000 кінських сил, а прискорення до 100 км/год займає менше ніж 1,7 секунди завдяки посиленій системі терморегуляції.

Електронний комплекс Vehicle Motion Control обробляє сигнали за 10 мілісекунд, керуючи гальмами, кермом та підвіскою. Це дозволило реалізувати функцію Tyre Burst Control – стабілізація машини при розриві шини на високій швидкості за рахунок миттєвого перерозподілу моменту, а також функцію розвороту на місці навколо передньої осі.

Версії Coupe та Spider оснащені пневмопідвіскою, тоді як версія Racing отримала жорсткі койловери. Усі модифікації стандартно комплектуються карбон-керамічними гальмівними дисками із шестипоршневими супортами спереду, що зменшує безпідресорну масу на 30 кг.

Друге покоління батареї Blade та рекордна швидкість зарядки FLASH Charging

Електромобіль укомплектований літій-залізо-фосфатним (LFP) акумулятором BYD Blade другого покоління ємністю 76 кВт-год. Запас ходу становить 410 км для купе, 400 км для родстера та 380 км для версії Racing. Батарея інтегрована безпосередньо в силову структуру шасі за технологією Cell-to-Body, де підлога пасажирського салону слугує верхньою кришкою акумуляторного блоку. Це підвищило жорсткість кузова на кручення.

Завдяки новій структурі анода і катода FlashPass та використанню штучного інтелекту для оптимізації електроліту, розробникам вдалося знизити внутрішній опір і нагрів елементів живлення. Зарядна система FLASH Charging підтримує потужність до 1500 кВт через один роз'єм. За екстремально низької температури при -30 °C зарядка з 20% до 97% триває 12 хвилин.

Також цікаво: Китайський спорткар Denza Z9 GT продали за рекордні 815 000 доларів: в чому його особливість

Преміальне оснащення, трекові технології та безпека

Електроніка суперкара працює під управлінням системи з інтегрованими сервісами включаючи карти Google Maps та асистента Google Assistant. На передній панелі встановлено 8,88-дюймовий екран приладової панелі та 12,8-дюймовий тачскрін мультимедіа. За якість звуку відповідає преміальна аудіосистема Devialet з 12 динаміками (10 у версії Spider), частина з яких вбудована безпосередньо в підголівники спортивних крісел з вентиляцією та масажем.

На кермі розташовані органи керування спеціальними режимами: "Boost mode" на 20 секунд збільшує крутний момент на 30%, а "Track mode" відкриває доступ до телеметрії, датчика перевантажень з можливістю експорту даних на USB, а також активує систему швидкого старту (Launch control) або режим контрольованого дрифту. Прийом замовлень на версії Coupe, Spider та Racing стартує влітку 2026 року, а перші клієнти отримають свої автомобілі до кінця поточного року.