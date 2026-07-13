Denza выводит на рынок электрический суперкар Z мощностью 1604 конских сил

Суперкар построен на инновационной трехмоторной архитектуре e3 Sports Car Platform (e-cube) и оснащен адаптивной магнитореологической подвеской DiSus-M. Главным технологическим преимуществом модели стала система сверхбыстрой зарядки, которая позволяет восстановить запас энергии аккумулятора с 10% до 97% всего за 9 минут. По заявлению Стеллы Ли, модель призвана установить новые стандарты в сегменте спортивных автомобилей нового поколения.

Читайте также: Китайцы заморозили электромобиль до -30 °C и зарядили его почти полностью за 12 минут

Варианты кузова, изящный дизайн и аэродинамическая эффективность

Производитель подтвердил выпуск четырех модификаций суперкара: Coupe, Racing, открытый родстер Spider, а также трековой вариант Special Edition, который осенью попытается установить новый рекорд круга на Нюрбургринге. Шеф-дизайнер BYD Вольфганг Эггер охарактеризовал внешний вид новинки как "живую скульптуру скорости".

Модели Coupe и Spider имеют длину 4780 мм, что делает Z самым компактным представителем марки. Длина колесной базы составляет 2780 мм, благодаря чему инженерам удалось реализовать полноценный четырехместный салон. Объем багажника – 250 литров, а при сложенных задних сиденьях он увеличивается до 550 литров.

Дизайн передней части сочетает в себе острые углы бампера и оригинальную светодиодную графику дневных ходовых огней. Центральный воздухозаборник направляет воздушные потоки через специальные каналы на капоте, создавая S-образное движение воздуха для баланса прижимной силы и охлаждения. Многослойная окраска создает перламутровый эффект с изменением оттенков под разными углами обзора.

В салоне установлен руль в стиле автоспорта с физическими кнопками переключения трековых режимов. Для отделки интерьера использованы углеродное волокно (карбон), алькантара и металл. Версия Racing получила более агрессивный обвес с карбоновым сплиттером и регулируемым антикрылом. Это увеличило длину автомобиля до 4870 мм.

По заявлению Denza, аэродинамический пакет Racing генерирует 1060 кг прижимной силы на скорости 350 км/ч. Экстремальная версия Special Edition оснащается полностью карбоновым кузовом и активным диффузором, обеспечивающим более 2000 кг прижимной силы на скорости 300 км/ч.

Технические характеристики трехмоторной платформы e3

В основе всех версий Denza Z лежит архитектура с тремя электродвигателями – один на передней оси и два отдельных двигателя для каждого из задних колес. Задние двигатели могут развивать до 30 000 оборотов в минуту и интегрированы в единый блок, который объединяет редукторы, инверторы и бортовые зарядные устройства.

Динамические характеристики модификаций:

Coupe и Spider – суммарная мощность составляет 1180 кВт (1604 лошадиные силы) и 1240 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,25 секунды (2,3 секунды для Spider), а максимальная скорость ограничена на отметке 300 км/ч.

– суммарная мощность составляет 1180 кВт (1604 лошадиные силы) и 1240 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,25 секунды (2,3 секунды для Spider), а максимальная скорость ограничена на отметке 300 км/ч. В версии Racing при установке опциональных полусликов время разгона до сотни сокращается до 1,96 секунды, а максимальная скорость возрастает до 350 км/ч.

при установке опциональных полусликов время разгона до сотни сокращается до 1,96 секунды, а максимальная скорость возрастает до 350 км/ч. Special Edition имеет мощность силовой установки более 2000 лошадиных сил, а разгон до 100 км/ч занимает менее 1,7 секунды благодаря усиленной системе терморегуляции.

Электронный комплекс Vehicle Motion Control обрабатывает сигналы за 10 миллисекунд, управляя тормозами, рулем и подвеской. Это позволило реализовать функцию Tyre Burst Control – стабилизация автомобиля при разрыве шины на высокой скорости за счет мгновенного перераспределения крутящего момента, а также функцию разворота на месте вокруг передней оси.

Версии Coupe и Spider оснащены пневмоподвеской, тогда как версия Racing получила жесткие койловеры. Все модификации в стандартной комплектации оснащены карбон-керамическими тормозными дисками с шестипоршневыми суппортами спереди, что снижает безрессорную массу на 30 кг.

Второе поколение батареи Blade и рекордная скорость зарядки FLASH Charging

Электромобиль оснащен литий-железо-фосфатным (LFP) аккумулятором BYD Blade второго поколения емкостью 76 кВт-ч. Запас хода составляет 410 км для купе, 400 км для родстера и 380 км для версии Racing. Батарея интегрирована непосредственно в силовую структуру шасси по технологии Cell-to-Body, при которой пол пассажирского салона служит верхней крышкой аккумуляторного блока. Это повысило торсионную жесткость кузова.

Благодаря новой структуре анода и катода FlashPass и использованию искусственного интеллекта для оптимизации электролита разработчикам удалось снизить внутреннее сопротивление и нагрев элементов питания. Зарядная система FLASH Charging поддерживает мощность до 1500 кВт через один разъем. При экстремально низкой температуре -30 °C зарядка с 20% до 97% занимает 12 минут.

Также интересно: Китайский спорткар Denza Z9 GT продали за рекордные 815 000 долларов: в чем его особенность

Премиальное оснащение, трековые технологии и безопасность

Электроника суперкара работает под управлением системы с интегрированными сервисами, включая карты Google Maps и ассистента Google Assistant. На передней панели установлены 8,88-дюймовый экран приборной панели и 12,8-дюймовый сенсорный экран мультимедиа. За качество звука отвечает премиальная аудиосистема Devialet с 12 динамиками (10 в версии Spider), часть из которых встроена непосредственно в подголовники спортивных кресел с вентиляцией и массажем.

На руле расположены органы управления специальными режимами: "Boost mode" на 20 секунд увеличивает крутящий момент на 30%, а "Track mode" открывает доступ к телеметрии, датчику перегрузок с возможностью экспорта данных на USB, а также активирует систему быстрого старта (Launch control) или режим контролируемого дрифта. Прием заказов на версии Coupe, Spider и Racing начнется летом 2026 года, а первые клиенты получат свои автомобили до конца текущего года.