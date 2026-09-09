Дешевший за Prius, але є нюанс: чим розчарував новий Hyundai Elantra Hybrid

Як пише американське видання Car and Driver, нова гібридна Elantra робить серйозну ставку на доступність. Базова версія у США стартує від 26 945 доларів, що робить її дешевшою за гібридні Honda Civic та Toyota Prius на цьому ринку.

Топова комплектація Limited обійдеться трохи більше ніж у 31 тисячу доларів. За ці гроші покупець отримує багате оснащення: 17-дюймові диски, вентиляцію сидінь, преміальну акустику Bose та купу електронних помічників.

Для українського водія, який шукає гібрид насамперед заради економії на заправках, цифри на папері виглядають чудово. Виробник обіцяє витрату на рівні 4,5 літра на сотню. Але в реальних умовах на трасі під час тестів автомобіль показав значно гірший результат – близько 5,7 літра на 100 км. Тобто та різниця в ціні, яку ви виграєте в автосалоні, з часом може просто "згоріти" у бензобаку, адже японські конкуренти свої заявлені показники підтвердили.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Фото: Car and Driver

Слабке місце – під капотом

Головний компроміс криється у двигуні. У той час як Civic та Prius видають близько 200 кінських сил, силова установка Elantra (1,6-літровий бензиновий мотор плюс невеликий електродвигун) продукує скромні 139 "конячок". На трасі це означає млявий розгін: до першої сотні авто їде довгі 8,4 секунди.

Обгін фури на двосмуговій дорозі може стати справжнім випробуванням, адже прискорення з 80 до 110 км/год займає понад 6 секунд, супроводжуючись гучним завиванням мотора. Натискання педалі в підлогу видає 79 децибелів шуму, що помітно голосніше за конкурентів.

Раніше Авто24 писав, що Hyundai оголосив масштабне відкликання Elantra.

Чи варто брати?

Салон автомобіля також нагадує про економію – тут забагато жорсткого пластику порівняно з однокласниками. З плюсів можна виділити хіба що відмінні гальма (гальмівний шлях зі 110 км/год на 4,5 метра коротший, ніж у конкурентів) та меншу вагу авто.

Тож якщо вам потрібен просто комфортний засіб пересування з купою кнопок і сучасних опцій для неспішної їзди містом – Elantra Hybrid має сенс. Але якщо ви любите хоча б мінімальну динаміку і рахуєте кожну краплю пального на трасі, можливо, краще трохи доплатити за більш збалансовані моделі.