Дешевле Prius, но есть нюанс: чем разочаровал новый Hyundai Elantra Hybrid

Как пишет американское издание Car and Driver, новая гибридная Elantra делает серьезную ставку на доступность. Базовая версия в США стартует от 26 945 долларов, что делает ее дешевле гибридных Honda Civic и Toyota Prius на этом рынке.

Топовая комплектация Limited обойдется чуть более 31 тысячи долларов. За эти деньги покупатель получает богатую оснастку: 17-дюймовые диски, вентиляцию сидений, премиальную акустику Bose и кучу электронных помощников.

Для украинского водителя, который ищет гибрид прежде всего экономии на заправках, цифры на бумаге выглядят великолепно. Производитель обещает расход на уровне 4,5 литра в сотню. Но в реальных условиях на трассе во время тестов автомобиль показал гораздо худший результат.– около 5,7 литра на 100 км. То есть та разница в цене, которую вы выиграете в автосалоне, со временем может просто сгореть в бензобаке, ведь японские конкуренты свои заявленные показатели подтвердили.

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Фото: Car and Driver

Слабое место– под капотом

Главный компромисс кроется в двигателе. В то время как Civic и Prius выдают около 200 лошадиных сил, силовая установка Elantra (1,6-литровый бензиновый мотор плюс небольшой электродвигатель) продуцирует скромные 139 "лошадок". На трассе это означает безжизненный разгон: до первой сотни авто едет долгие 8,4 секунды.

Обгон фуры на двухполосной дороге может оказаться настоящим испытанием, ведь ускорение с 80 до 110 км/ч занимает более 6 секунд, сопровождаясь громким завыванием мотора. Нажатие педали в пол выдает 79 децибел шума, что заметно громче конкурентов.

Ранее Авто24 писал, что Hyundai объявил масштабный отзыв Elantra.

Стоит ли брать?

Салон автомобиля также напоминает об экономии– здесь много жесткого пластика по сравнению с одноклассниками. Из плюсов можно выделить разве что отличные тормоза (тормозной путь со 110 км/ч на 4,5 метра короче, чем у конкурентов) и меньший вес авто.

Так что если вам нужно просто комфортное средство передвижения с кучей кнопок и современных опций для неспешной езды по городу– Elantra Hybrid имеет смысл. Но если вы любите хотя бы минимальную динамику и считаете каждую каплю горючего на трассе, возможно лучше немного доплатить за более сбалансированные модели.