Hyundai оголосила про масштабне відкликання гібридних седанів Elantra через ризик перегріву

На тлі стрімкого зростання цін на традиційне паливо попит на економічні гібридні моделі у світі суттєво збільшився. Проте для власників певних партій Hyundai Elantra це обернулося необхідністю позапланового візиту до офіційних сервісних центрів для усунення технічної несправності, пише Carscoops.

Читайте також: Hyundai оновила седан Grandeur: флагман з ціною в 30 тисяч доларів

Причина несправності: перевантаження транзистора в блоці керування

За офіційною інформацією, опублікованою Національним управлінням безпеки дорожнього руху (NHTSA), під відкликання підпадають 54 337 одиниць Hyundai Elantra Hybrid 2024–2026 модельних років. Проблема криється безпосередньо в архітектурі центрального блока керування гібридною силовою установкою.

Експерти з безпеки встановили, що цей вузол оснащений специфічним польовим транзистором на основі металоксидного напівпровідника (MOSFET), який під час роботи автомобіля під високими електричними навантаженнями схильний до надмірного термічного виділення.

У більшості випадків такий збій призводить до банальної неможливості запустити двигун або до автоматичного переходу бортової системи в аварійний режим обмеженої потужності. Проте в поодиноких і найбільш екстремальних ситуаціях елементи блока розігріваються настільки сильно, що це викликає локальне руйнування внутрішніх компонентів вузла та створює пряму загрозу виникнення пожежі.

Хронологія розслідування та спосіб вирішення проблеми

Компанія Hyundai вперше зафіксувала поодинокі скарги на некоректну поведінку електроніки ще в грудні 2024 року. Вже на початку 2025 року інженери детально вивчили один із автомобілів, який повністю вийшов з ладу через цю несправність. Серія лабораторних тестів та розбирань дефектних вузлів дозволила виявити постійне і точне місце відмови напівпровідникового транзистора.

Остаточні висновки внутрішнього розслідування показали, що першопричиною перегріву є збій у заводському програмному забезпеченні – алгоритми керування в певних режимах руху не забезпечували достатньої інтенсивності охолодження всього модуля. Для ліквідації потенційної небезпеки автовиробник підготував спеціальне оновлення софту. Власникам дефектних машин буде запропоновано відвідати найближчу дилерську майстерню, де фахівці абсолютно безкоштовно проведуть перепрошивку блоку керування.

Старт процедури запланований на середину липня. Hyundai відомо про чотири підтверджені випадки, безпосередньо пов'язані з цією вразливістю. Лише один із цих інцидентів закінчився реальним термічним пошкодженням та локальною пожежею під капотом автомобіля. Жодних відомостей про дорожньо-транспортні пригоди чи постраждалих внаслідок цього дефекту в компанію не надходило.