Як повідомляє профільне видання enkorr, лише за тиждень середня вартість 95-го бензину по країні просіла на 4,26 гривні, зупинившись на позначці 83,68 гривні за літр. Дизельне пальне також не пасе задніх і втратило 3,50 гривні, опустившись до 98,67 гривні за літр.

Головним драйвером такого приємного для автомобілістів тренду стало суттєве зниження європейських котирувань. За останні двадцять днів спотові ціни в Європі втратили понад 160 доларів на тонні бензину та 215 доларів на дизелі, повернувшись до показників весни та літа.

Внутрішній гуртовий ринок відреагував на це ще швидше, адже зникла ажіотажна складова, яка тримала прайси в тонусі весь жовтень. Попит різко скоротився, постачання налагодилися, і трейдери почали активно скидати ціни, щоб залучити клієнтів.

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Хто скинув ціни найбільше

Більшість популярних мереж нарешті повернула цінники на дизель нижче психологічної позначки у 100 гривень. Найвідчутніше здешевлення важкого пального зафіксували на станціях BVS та EURO5, де прайси обвалилися одразу на 6,10 гривні.

Щодо бензину, то тут справжніми рекордсменами стали мережі Кворум, RLS, UKRNAFTA та Parallel. Вони щедро зрізали вартість А-95 на 6,50–7 гривень, пропонуючи літр пального в межах 79,48–79,90 гривні.

Преміальні гравці ринку також змушені були переписати стели, хоч і не так радикально. Наприклад, SOCAR опустив ціни на світлі нафтопродукти на 2 гривні, а ОККО та WOG скинули по 3–4 гривні на бензині та дизелі відповідно.

Автогаз теж дешевшає

Власники авто з ГБО нарешті дочекалися позитивних новин, адже гуртова вартість скрапленого газу за тиждень просіла майже на 1300 гривень за тонну. Роздріб відреагував миттєво, і середня ціна на АЗС вперше з початку жовтня пішла вниз.

Оператори не стали затягувати з корекцією, оскільки на тлі різкого здешевлення бензину автогаз почав втрачати свою головну перевагу – економічну доцільність. Наразі найдешевший газ пропонує мережа Олас по 59,49 гривні за літр.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали, що гуртові ціни на бензин почали різко обвалюватися ще в середині листопада. Тоді головним каталізатором стали результати виборів у США, які спровокували оптимізм на нафтовому ринку.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, експерти прогнозували цей роздрібний цінопад. "Швидкість здешевлення залежатиме від того, як швидко АЗС продаватимуть запаси пального, закуплені за вищими цінами", – зазначав директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.