Як повідомляє головне управління ДПС в Івано-Франківській області, специфіка роботи паливного бізнесу не дозволяє переходити на паперові розрахункові книжки. На відміну від звичайних продуктових крамниць, заправні комплекси жорстко прив'язані до спеціалізованих касових апаратів.

У разі виходу з ладу спеціалізованого РРО для АЗС проведення розрахункових операцій може здійснюватися лише з використанням належним чином зареєстрованого резервного РРО, вважають представники податкової служби.

Для звичайного водія це означає просту річ: якщо на касі немає живлення, система не дозволить залити бензин чи дизель у бак. Відпускання пального автоматично блокується, якщо втрачається зв'язок із колонкою або термінал не може надрукувати фіскальний чек за попередню заправку.

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При цьому у разі відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється, – представники податкової служби. Тобто жодних розрахунків готівкою повз касу чи записів у зошит на легальних станціях бути не може, адже це порушення “технічних вимог”.

Як готуються до відключень

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, державні установи повільно адаптуються до можливих перебоїв зі світлом. Зокрема, деякі територіальні підрозділи сервісних центрів МВС отримали системи автономного живлення, що гарантує безперебійне обслуговування водіїв в умовах блекаутів.

Водночас фіскали посилюють контроль за “тіньовим” ринком, який часто активізується під час енергетичних криз. Нещодавно на Одещині силовики накрили підпільні заправки, де підпиємці продавали пальне за готівку та без касових апаратів.