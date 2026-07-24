Доступний електричний пікап Ford отримає навігацію на базі Apple Maps

Поки багато автовиробників впроваджують систему Android Automotive та картографічні сервіси від Google, Ford вирішив зробити ставку на інструментарій MapKit for Automotive SDK від Apple. Як пише Carscoops, він дозволяє інтегрувати картки безпосередньо в автомобільні дисплеї та зональну програмну архітектуру транспортного засобу.

Покращення BlueCruise

Співпраця не обмежиться лише відображенням карт на екрані мультимедійної системи. Ford використовуватиме детальну інформацію про стан дороги та трафіку з Apple Maps для розробки та вдосконалення власної системи напівавтономного водіння BlueCruise наступного покоління. Це дозволить забезпечити більш точне та плавне керування автомобілем без використання рук.

Смарт-функції для електромобілів

Крім того, навігаційна система запропонує водіям покрокові інструкції природною мовою та сповіщення про дорожній рух і події в режимі реального часу, інтуїтивний пошук із деталізованими картками об'єктів та гнучкими варіантами маршрутизації, інтелектуальне планування поїздок з урахуванням залишкового заряду акумулятора, рельєфу місцевості та наявності сумісних зарядних станцій, а також автоматичну попередню термопідготовку батареї під час побудови маршруту до швидкісної зарядної станції.

Генеральний директор Ford Джим Фарлі підкреслив, що новий середньорозмірний пікап вартістю близько 30 000 доларів переосмислить доступність передових технологій. Водночас віце-президент Apple з питань послуг та охорони здоров’я Едді К’ю зазначив, що новий MapKit for Automotive SDK дозволить бездоганно інтегрувати картографічний сервіс у повсякденну експлуатацію автомобілів Ford.