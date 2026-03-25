Директор транспортного підприємства заробляв на фіктивному придбанні пального

До суду скеровано обвинувальний акт щодо керівника транспортного підприємства, який організував схему з вигаданою закупівлею пального у великих обсягах.
Пальне купувалося віртуально, а держава відшкодовувала реально

ФОТО: БЕБ

Тепер пальне директору автопідприємства обійдеться ще дорожче

Валентин Ожго
25 березня, 07:07
0
0 хв

Як з'ясували детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, очільник компанії, що займається вантажними перевезеннями, розробив механізм ухилення від сплати податків.

У 2024 році підприємство документально оформлювало нібито закупівлю дизельного пального у фіктивної фірми.

Що було не так

Насправді жодних постачань не було. Документи використовували виключно для формування штучного податкового кредиту, щоб зменшити суму ПДВ, яку компанія мала сплатити до бюджету.

У релізі БЕБ не розкривають локацію підприємства та ім'я фігуранта.

"Закупився" відразу на три статті

Наразі директора обвинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення)
  • ч. 2 ст. 200 (підроблення документів на переказ).
#Перевезення #Законодавство #Новини #Фото #Пальне #Вантажівки