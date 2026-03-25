Директор транспортного підприємства заробляв на фіктивному придбанні пального

Тепер пальне директору автопідприємства обійдеться ще дорожче
Як з'ясували детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, очільник компанії, що займається вантажними перевезеннями, розробив механізм ухилення від сплати податків.
У 2024 році підприємство документально оформлювало нібито закупівлю дизельного пального у фіктивної фірми.
Що було не так
Насправді жодних постачань не було. Документи використовували виключно для формування штучного податкового кредиту, щоб зменшити суму ПДВ, яку компанія мала сплатити до бюджету.
У релізі БЕБ не розкривають локацію підприємства та ім'я фігуранта.
"Закупився" відразу на три статті
Наразі директора обвинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення)
- ч. 2 ст. 200 (підроблення документів на переказ).