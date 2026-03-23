Як економити пальне перевізникам: старий ефективний метод

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у п'ятницю опублікувало експертні поради з подолання кризи та відновлення рівноваги на ринку пального.

Про це йдеться в релізі на сайті International Energy Agency (IEА, тобто МЕА)

До важливого документа автоперевізники світу поставилися серйозно: на сьогодні ця організація є найвпливовішим експертом на ринку енергетики, в т.ч. у наукових висновках щодо зростання цін, спричинених конфліктом в Ірані та блокадою танкерного руху.

Мінус десять кілометрів швидкості

Серед кількох різних за значенням рекомендацій є одна позиція, що стосується комерційних перевезень: МЕА закликало до тимчасового зниження обмежень швидкості на дорогах загального користування. Воно рекомендувало зниження щонайменше на 10 км/год, стверджуючи, що це значно зменшить витрату палива.

Тому для вантажівок крейсерська швидкість на автомагістралях має бути знижена до рівня нижче 80 км/год. Таке рішення буде оптимальним у споживанні дорогого й дефіцитного пального вантажним і, зрозуміло, пасажирським транспортом.

Три больові точки на нафтогазовому ринку планети, починаючи з Ормузької протоки, опинилися під прицілом ракет і стали причиною світової кризи, долати яку доведеться довго й болісно. Фото: Mapbox

Ймовірно, криза зависне надовго

Експерти схиляються до думки, що створена через війну на Близькому Сході енергетична криза, включаючи найбільші в історії світового ринку нафти перебої з постачанням, короткочасною не буде.

На швидкий фінал із завершенням вогневих протистоянь чи їх зупинки на певний час, ще можна розраховувати, але на відновлення відвантажень нафти, перевезень у попередніх обсягах, поки говорити не варто.

Через відсутність швидкого розв'язання проблеми вплив на енергетичні ринки та економіку ставатиме дедалі серйознішим.

"У сфері автомобільного транспорту поєднання поведінкових та політичних заходів може забезпечити швидку економію. Багато з цих заходів були впроваджені в минулому та знову розглядаються в кількох країнах. Робота з дому, де це можливо, зменшує попит на паливо для поїздок на роботу, а зниження обмеження швидкості на автомагістралях щонайменше на 10 кілометрів на годину скорочує споживання палива як для легкових, так і для вантажних транспортних засобів, – сказав виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол.

У Нідерландах першими згадали про "добре забуте старе"

Першими про "мінус десять кілометрів" у швидкості перейнялися спеціалісти Нідерландської організації перевізників TLN. Як пише 40ton.net, там вважають такі рекомендації слушними, оскільки набутий у кризу досвід минулих часів мав позитивне економічне значення.

Асоціація розіслала своїм членам листи з із закликом доручити водіям знижувати швидкість, тим самим зменшуючи як витрату палива, так і експлуатаційні витрати.

У Transport en Logistiek Nederland (TLN) вважають, що зниження швидкості на 10 км/год не уповільнить логістику настільки, щоб викликати скарги клієнтів.

Будь-який швидкісний транспортний засіб після набору 100 км/год отримує зростання опору повітря в геометричній прогресії і зниження швидкості на 10-20 км/год допомагає заощадити до 10-15% палива. Фото: Freepik

Підхід до економії має бути комплексним

Експерти аналітичного центру International Energy Agency розглядають цілу низку науково обґрунтованих рішень. Поради увійшли в невеличкий збірник рекомендацій, не тільки для перевізників, але й органів влади.

В IEА вважають, що уряди можуть подавати приклад за допомогою заходів державного сектору, регуляторних дій та цілеспрямованих стимулів, водночас забезпечуючи своєчасність підтримки споживачів та її зосередження на тих, хто її найбільше потребує.

Десятипунктний план МЕА в деталях

Експерти IEА вважають набутий досвід в період попередніх криз показовим, оскільки цілеспрямовані механізми підтримки є ефективнішими та фінансово стійкішими, ніж широкомасштабні субсидії.

Що конкретно запропонували експерти: