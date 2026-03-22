Як країни ЄС знижують ціни на пальне: від зменшення податків до держрегулювання

Йдеться про Італію, Австрію, Угорщину та Хорватію, які використовують різні підходи – від зниження податків до прямого регулювання цін.

Поки прем'єр-міністр Італії Джорджіа Мелоні тримає ситуацію в країні під контролем й реально впливає на ситуацію, у Німеччині все ще роздумують. Там розгорнули дискусію щодо ефективних механізмів стримування цін. Про це розповідає FOCUS online.de.

Італія: зниження податків дало швидкий ефект

Італійський уряд ухвалив рішення тимчасово знизити податки на бензин і дизельне пальне. Завдяки цьому ціни на заправках зменшилися приблизно на 25 центів за літр.

Окрім цього:

транспортні компанії отримали податкові пільги;

запроваджено кредитні програми для підтримки логістичного сектору.

Це дозволило не лише зменшити навантаження на водіїв, а й стабілізувати транспортну галузь.

А ось ціни з табло на деяких німецьких автозаправних станціях. Фото: Френк Хорманн, berliner-zeitung.de

Австрія: податкові пільги та "автоматичне гальмо" цін

Австрія також зробила ставку на податкові інструменти, знизивши стягнення мит на бензин і дизельне пальне. Це дало економічний ефект – загальна економія стала приблизно 10 центів за літр для споживачів.

Крім того, уряд планує:

контролювати весь ланцюг формування ціни;

обмежувати надмірні націнки;

запускати механізм автоматичного стримування цін у разі різких стрибків.

Такий підхід має запобігати спекуляціям на ринку пального. Станом на 20–21 березня 2026 року, середні ціни на пальне в Австрії на АЗС трималися на рівні:

бензин (Super 95): €1.78 – €1.85 за літр.

дизельне пальне (Diesel): €1.82 – €1.91 за літр.

Угорщина: жорстке державне регулювання

Угорщина обрала найбільш радикальний варіант – пряме обмеження цін на паливо.

Що робить уряд:

встановлює максимальні ціни на бензин і дизель;

утримує їх на рівні, нижчому за середній по ЄС.

Це дозволяє швидко захистити споживачів, однак викликає дискусії щодо довгострокових наслідків для ринку. Орієнтовні ціни на 20-21 березня 2026 року трималися на бензин A95 1,46 – 1,53 євро за літр.

Хорватія: гнучка модель із регулярним переглядом

Уряд Хорватії застосовує динамічну модель ціноутворення:

максимальні ціни переглядаються кожні два тижні;

вони прив’язані до міжнародних ринкових показників;

діє обмеження торговельних націнок;

знижено акцизи на пальне.

Мета – не допустити різких коливань і забезпечити стабільність цін для споживачів. Станом на середину-кінець березня 2026 року ціни на пальне в Хорватії стабільні. Середня ціна на бензин А-95 складає близько 1,50 € за літр, а дизельне пальне коштує приблизно 1,53 € за літр. Урядове регулювання стримує різкі стрибки цін.

Німеччина: дискусії замість швидких рішень

На відміну від інших країн, Німеччина поки що робить ставку на регуляторні заходи для впливу на нафтові компанії. Автомобільний клуб "Mobil in Deutschland" вважає це недостатнім і закликає:

запровадити пряме обмеження цін;

використати досвід інших країн ЄС.



"Інші країни вживають заходів і знижують ціни на пальне. Німеччина працює над регулюванням. Я думаю, що ми можемо зробити краще. Подібні заходи вже застосовувалися у 2022 році та давали відчутний, хоча й тимчасовий ефект, – сказав президентзагаданого вище клубу Міхаель Хаберланд (див. відео нижче).

Що у підсумку та у висновку

Досвід європейських країн показує: ефективних інструментів для стримування цін на пальне кілька – від податкових пільг до жорсткого контролю.

Ключова різниця — у рівні втручання держави:

Італія та Австрія роблять ставку на податки;

Хорватія — на гнучке регулювання;

Угорщина — на прямий контроль цін.

Ці підходи можуть стати орієнтиром для інших країн, які шукають способи зменшити тиск на споживачів в умовах нестабільного енергетичного ринку.