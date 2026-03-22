Як країни ЄС знижують ціни на пальне: від зменшення податків до держрегулювання

ФОТО: колаж AI illustration, OpenAI|
Прем'єр-міністр Італії Джорджіа Мелоні знизила цінники
Йдеться про Італію, Австрію, Угорщину та Хорватію, які використовують різні підходи – від зниження податків до прямого регулювання цін.
Поки прем'єр-міністр Італії Джорджіа Мелоні тримає ситуацію в країні під контролем й реально впливає на ситуацію, у Німеччині все ще роздумують. Там розгорнули дискусію щодо ефективних механізмів стримування цін. Про це розповідає FOCUS online.de.
Італія: зниження податків дало швидкий ефект
Італійський уряд ухвалив рішення тимчасово знизити податки на бензин і дизельне пальне. Завдяки цьому ціни на заправках зменшилися приблизно на 25 центів за літр.
Окрім цього:
- транспортні компанії отримали податкові пільги;
- запроваджено кредитні програми для підтримки логістичного сектору.
Це дозволило не лише зменшити навантаження на водіїв, а й стабілізувати транспортну галузь.
А ось ціни з табло на деяких німецьких автозаправних станціях. Фото: Френк Хорманн, berliner-zeitung.de
Австрія: податкові пільги та "автоматичне гальмо" цін
Австрія також зробила ставку на податкові інструменти, знизивши стягнення мит на бензин і дизельне пальне. Це дало економічний ефект – загальна економія стала приблизно 10 центів за літр для споживачів.
Тимчасове зниження податку на мінеральні оливи дало економію приблизно 10 центів на літрі.
Крім того, уряд планує:
- контролювати весь ланцюг формування ціни;
- обмежувати надмірні націнки;
- запускати механізм автоматичного стримування цін у разі різких стрибків.
Такий підхід має запобігати спекуляціям на ринку пального. Станом на 20–21 березня 2026 року, середні ціни на пальне в Австрії на АЗС трималися на рівні:
- бензин (Super 95): €1.78 – €1.85 за літр.
- дизельне пальне (Diesel): €1.82 – €1.91 за літр.
Угорщина: жорстке державне регулювання
Угорщина обрала найбільш радикальний варіант – пряме обмеження цін на паливо.
Що робить уряд:
- встановлює максимальні ціни на бензин і дизель;
- утримує їх на рівні, нижчому за середній по ЄС.
Це дозволяє швидко захистити споживачів, однак викликає дискусії щодо довгострокових наслідків для ринку. Орієнтовні ціни на 20-21 березня 2026 року трималися на бензин A95 1,46 – 1,53 євро за літр.
Хорватія: гнучка модель із регулярним переглядом
Уряд Хорватії застосовує динамічну модель ціноутворення:
- максимальні ціни переглядаються кожні два тижні;
- вони прив’язані до міжнародних ринкових показників;
- діє обмеження торговельних націнок;
- знижено акцизи на пальне.
Мета – не допустити різких коливань і забезпечити стабільність цін для споживачів. Станом на середину-кінець березня 2026 року ціни на пальне в Хорватії стабільні. Середня ціна на бензин А-95 складає близько 1,50 € за літр, а дизельне пальне коштує приблизно 1,53 € за літр. Урядове регулювання стримує різкі стрибки цін.
Німеччина: дискусії замість швидких рішень
На відміну від інших країн, Німеччина поки що робить ставку на регуляторні заходи для впливу на нафтові компанії. Автомобільний клуб "Mobil in Deutschland" вважає це недостатнім і закликає:
- запровадити пряме обмеження цін;
- використати досвід інших країн ЄС.
"Інші країни вживають заходів і знижують ціни на пальне. Німеччина працює над регулюванням. Я думаю, що ми можемо зробити краще. Подібні заходи вже застосовувалися у 2022 році та давали відчутний, хоча й тимчасовий ефект, – сказав президентзагаданого вище клубу Міхаель Хаберланд (див. відео нижче).
Що у підсумку та у висновку
Досвід європейських країн показує: ефективних інструментів для стримування цін на пальне кілька – від податкових пільг до жорсткого контролю.
Ключова різниця — у рівні втручання держави:
- Італія та Австрія роблять ставку на податки;
- Хорватія — на гнучке регулювання;
- Угорщина — на прямий контроль цін.
Ці підходи можуть стати орієнтиром для інших країн, які шукають способи зменшити тиск на споживачів в умовах нестабільного енергетичного ринку.