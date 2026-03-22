Укр
Ру

Як країни ЄС знижують ціни на пальне: від зменшення податків до держрегулювання

На тлі різкого зростання цін на нафту кілька країн Європейського Союзу запровадили конкретні заходи, щоб знизити вартість пального для населення та бізнесу. Практика показала, що рішення працюють.
Чотири країни ЄС зробили пальне дешевшим: як це у них вийшло

ФОТО: колаж AI illustration, OpenAI|

Прем'єр-міністр Італії Джорджіа Мелоні знизила цінники

Валентин Ожго
22 березня, 11:11
logo0
logo0 хв

Йдеться про Італію, Австрію, Угорщину та Хорватію, які використовують різні підходи – від зниження податків до прямого регулювання цін.

Поки прем'єр-міністр Італії Джорджіа Мелоні тримає ситуацію в країні під контролем й реально впливає на ситуацію, у Німеччині все ще роздумують. Там розгорнули дискусію щодо ефективних механізмів стримування цін. Про це розповідає FOCUS online.de.

Італія: зниження податків дало швидкий ефект

Італійський уряд ухвалив рішення тимчасово знизити податки на бензин і дизельне пальне. Завдяки цьому ціни на заправках зменшилися приблизно на 25 центів за літр.

Окрім цього:

  • транспортні компанії отримали податкові пільги;
  • запроваджено кредитні програми для підтримки логістичного сектору.

Це дозволило не лише зменшити навантаження на водіїв, а й стабілізувати транспортну галузь.

А ось ціни з табло на деяких німецьких автозаправних станціях. Фото: Френк Хорманн, berliner-zeitung.de

Австрія: податкові пільги та "автоматичне гальмо" цін

Австрія також зробила ставку на податкові інструменти, знизивши стягнення мит на бензин і дизельне пальне. Це дало економічний ефект – загальна економія стала приблизно 10 центів за літр для споживачів.

Крім того, уряд планує:

  • контролювати весь ланцюг формування ціни;
  • обмежувати надмірні націнки;
  • запускати механізм автоматичного стримування цін у разі різких стрибків.

Такий підхід має запобігати спекуляціям на ринку пального. Станом на 20–21 березня 2026 року, середні ціни на пальне в Австрії на АЗС трималися на рівні:

  • бензин (Super 95): €1.78 – €1.85 за літр.
  • дизельне пальне (Diesel): €1.82 – €1.91 за літр.

Угорщина: жорстке державне регулювання

Угорщина обрала найбільш радикальний варіант – пряме обмеження цін на паливо.

Що робить уряд:

  • встановлює максимальні ціни на бензин і дизель;
  • утримує їх на рівні, нижчому за середній по ЄС.

Це дозволяє швидко захистити споживачів, однак викликає дискусії щодо довгострокових наслідків для ринку. Орієнтовні ціни на 20-21 березня 2026 року трималися на бензин A95 1,46 – 1,53 євро за літр.

Хорватія: гнучка модель із регулярним переглядом

Уряд Хорватії застосовує динамічну модель ціноутворення:

  • максимальні ціни переглядаються кожні два тижні;
  • вони прив’язані до міжнародних ринкових показників;
  • діє обмеження торговельних націнок;
  • знижено акцизи на пальне.

Мета – не допустити різких коливань і забезпечити стабільність цін для споживачів. Станом на середину-кінець березня 2026 року ціни на пальне в Хорватії стабільні. Середня ціна на бензин А-95 складає близько 1,50 € за літр, а дизельне пальне коштує приблизно 1,53 € за літр. Урядове регулювання стримує різкі стрибки цін.

Німеччина: дискусії замість швидких рішень

На відміну від інших країн, Німеччина поки що робить ставку на регуляторні заходи для впливу на нафтові компанії. Автомобільний клуб "Mobil in Deutschland" вважає це недостатнім і закликає:

  • запровадити пряме обмеження цін;
  • використати досвід інших країн ЄС.


"Інші країни вживають заходів і знижують ціни на пальне. Німеччина працює над регулюванням. Я думаю, що ми можемо зробити краще. Подібні заходи вже застосовувалися у 2022 році та давали відчутний, хоча й тимчасовий ефект, – сказав президентзагаданого вище клубу Міхаель Хаберланд (див. відео нижче).

Що у підсумку та у висновку

Досвід європейських країн показує: ефективних інструментів для стримування цін на пальне кілька – від податкових пільг до жорсткого контролю.

Ключова різниця — у рівні втручання держави:

  • Італія та Австрія роблять ставку на податки;
  • Хорватія — на гнучке регулювання;
  • Угорщина — на прямий контроль цін.

Ці підходи можуть стати орієнтиром для інших країн, які шукають способи зменшити тиск на споживачів в умовах нестабільного енергетичного ринку.

#Дороги #Новини #Автобізнес #Відео #Фото #Німеччина #Пальне