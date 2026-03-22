Как страны ЕС снижают цены на топливо: от уменьшения налогов до госрегулирования

Речь идет об Италии, Австрии, Венгрии и Хорватии, которые используют различные подходы – от снижения налогов до прямого регулирования цен.

Пока премьер-министр Италии Джорджиа Мелони держит ситуацию в стране под контролем и реально влияет на ситуацию, в Германии все еще размышляют. Там развернули дискуссию об эффективных механизмах сдерживания цен. Об этом рассказывает FOCUS online.de.

Италия: снижение налогов дало быстрый эффект

Итальянское правительство приняло решение временно снизить налоги на бензин и дизельное топливо. Благодаря этому цены на заправках уменьшились примерно на 25 центов за литр.

Кроме этого:

транспортные компании получили налоговые льготы;

введены кредитные программы для поддержки логистического сектора.

Это позволило не только уменьшить нагрузку на водителей, но и стабилизировать транспортную отрасль.

А вот цены с табло на некоторых немецких автозаправочных станциях. Фото: Фрэнк Хорманн, berliner-zeitung.de

Австрия: налоговые льготы и "автоматический тормоз" цен

Австрия также сделала ставку на налоговые инструменты, снизив взимание пошлин на бензин и дизельное топливо.

Временное снижение налога на минеральные масла дало экономию примерно 10 центов на литре.

Кроме того, правительство планирует:

контролировать всю цепочку формирования цены;

ограничивать чрезмерные наценки;

запускать механизм автоматического сдерживания цен в случае резких скачков.

Такой подход должен предотвращать спекуляции на рынке топлива. По состоянию на 20–21 марта 2026 года, средние цены на топливо в Австрии на АЗС держались на уровне:

бензин (Super 95): €1.78 – €1.85 за литр.

дизельное топливо (Diesel): €1.82 – €1.91 за литр.

Венгрия: жесткое государственное регулирование

Венгрия выбрала наиболее радикальный вариант – прямое ограничение цен на топливо.

Что делает правительство:

устанавливает максимальные цены на бензин и дизель;

удерживает их на уровне, ниже среднего по ЕС.

Это позволяет быстро защитить потребителей, однако вызывает дискуссии относительно долгосрочных последствий для рынка. Ориентировочные цены на 20-21 марта 2026 года держались на бензин A95 1,46 – 1,53 евро за литр.

Хорватия: гибкая модель с регулярным пересмотром

Правительство Хорватии применяет динамическую модель ценообразования:

максимальные цены пересматриваются каждые две недели;

они привязаны к международным рыночным показателям;

действует ограничение торговых наценок;

снижены акцизы на горючее.

Цель – не допустить резких колебаний и обеспечить стабильность цен для потребителей. По состоянию на середину-конец марта 2026 года цены на топливо в Хорватии стабильны. Средняя цена на бензин А-95 составляет около 1,50 € за литр, а дизельное топливо стоит примерно 1,53 € за литр. Правительственное регулирование сдерживает резкие скачки цен.

Германия: дискуссии вместо быстрых решений

В отличие от других стран, Германия пока делает ставку на регуляторные меры для воздействия на нефтяные компании. Автомобильный клуб "Mobil in Deutschland" считает это недостаточным и призывает:

ввести прямое ограничение цен;

использовать опыт других стран ЕС.



"Другие страны принимают меры и снижают цены на топливо. Германия работает над регулированием. Я думаю, что мы можем сделать лучше. Подобные меры уже применялись в 2022 году и давали ощутимый, хотя и временный эффект, – сказал президент упомянутого выше клуба Михаэль Хаберланд (см. видео ниже).

Что в итоге и в заключении

Опыт европейских стран показывает: эффективных инструментов для сдерживания цен на топливо несколько - от налоговых льгот до жесткого контроля.

Ключевая разница - в уровне вмешательства государства:

Италия и Австрия делают ставку на налоги;

Хорватия - на гибкое регулирование;

Венгрия - на прямой контроль цен.

Эти подходы могут стать ориентиром для других стран, которые ищут способы уменьшить давление на потребителей в условиях нестабильного энергетического рынка.