Как страны ЕС снижают цены на топливо: от уменьшения налогов до госрегулирования

ФОТО: коллаж AI illustration, OpenAI|
Премьер-министр Италии Джорджиа Мелони уменьшила ценники
Речь идет об Италии, Австрии, Венгрии и Хорватии, которые используют различные подходы – от снижения налогов до прямого регулирования цен.
Пока премьер-министр Италии Джорджиа Мелони держит ситуацию в стране под контролем и реально влияет на ситуацию, в Германии все еще размышляют. Там развернули дискуссию об эффективных механизмах сдерживания цен. Об этом рассказывает FOCUS online.de.
Италия: снижение налогов дало быстрый эффект
Итальянское правительство приняло решение временно снизить налоги на бензин и дизельное топливо. Благодаря этому цены на заправках уменьшились примерно на 25 центов за литр.
Кроме этого:
- транспортные компании получили налоговые льготы;
- введены кредитные программы для поддержки логистического сектора.
Это позволило не только уменьшить нагрузку на водителей, но и стабилизировать транспортную отрасль.
А вот цены с табло на некоторых немецких автозаправочных станциях. Фото: Фрэнк Хорманн, berliner-zeitung.de
Австрия: налоговые льготы и "автоматический тормоз" цен
Австрия также сделала ставку на налоговые инструменты, снизив взимание пошлин на бензин и дизельное топливо. Это дало экономический эффект – общая экономия стала примерно 10 центов за литр для потребителей.
Временное снижение налога на минеральные масла дало экономию примерно 10 центов на литре.
Кроме того, правительство планирует:
- контролировать всю цепочку формирования цены;
- ограничивать чрезмерные наценки;
- запускать механизм автоматического сдерживания цен в случае резких скачков.
Такой подход должен предотвращать спекуляции на рынке топлива. По состоянию на 20–21 марта 2026 года, средние цены на топливо в Австрии на АЗС держались на уровне:
- бензин (Super 95): €1.78 – €1.85 за литр.
- дизельное топливо (Diesel): €1.82 – €1.91 за литр.
Венгрия: жесткое государственное регулирование
Венгрия выбрала наиболее радикальный вариант – прямое ограничение цен на топливо.
Что делает правительство:
- устанавливает максимальные цены на бензин и дизель;
- удерживает их на уровне, ниже среднего по ЕС.
Это позволяет быстро защитить потребителей, однако вызывает дискуссии относительно долгосрочных последствий для рынка. Ориентировочные цены на 20-21 марта 2026 года держались на бензин A95 1,46 – 1,53 евро за литр.
Хорватия: гибкая модель с регулярным пересмотром
Правительство Хорватии применяет динамическую модель ценообразования:
- максимальные цены пересматриваются каждые две недели;
- они привязаны к международным рыночным показателям;
- действует ограничение торговых наценок;
- снижены акцизы на горючее.
Цель – не допустить резких колебаний и обеспечить стабильность цен для потребителей. По состоянию на середину-конец марта 2026 года цены на топливо в Хорватии стабильны. Средняя цена на бензин А-95 составляет около 1,50 € за литр, а дизельное топливо стоит примерно 1,53 € за литр. Правительственное регулирование сдерживает резкие скачки цен.
Германия: дискуссии вместо быстрых решений
В отличие от других стран, Германия пока делает ставку на регуляторные меры для воздействия на нефтяные компании. Автомобильный клуб "Mobil in Deutschland" считает это недостаточным и призывает:
- ввести прямое ограничение цен;
- использовать опыт других стран ЕС.
"Другие страны принимают меры и снижают цены на топливо. Германия работает над регулированием. Я думаю, что мы можем сделать лучше. Подобные меры уже применялись в 2022 году и давали ощутимый, хотя и временный эффект, – сказал президент упомянутого выше клуба Михаэль Хаберланд (см. видео ниже).
Что в итоге и в заключении
Опыт европейских стран показывает: эффективных инструментов для сдерживания цен на топливо несколько - от налоговых льгот до жесткого контроля.
Ключевая разница - в уровне вмешательства государства:
- Италия и Австрия делают ставку на налоги;
- Хорватия - на гибкое регулирование;
- Венгрия - на прямой контроль цен.
Эти подходы могут стать ориентиром для других стран, которые ищут способы уменьшить давление на потребителей в условиях нестабильного энергетического рынка.