У Німеччині увагу тепер привертають найдорожчі АЗС, а не найдешевші

Ситуація з ціноутворення на бензин та дизель змінюється на очах. Експерти Bild з посиланням на спеціалізований вебсайт benzinpreise.de, уже встановили: заправка ESSO "A3 Donautal West" поблизу Пассау наразі очолює список найдорожчих заправних станцій Німеччини.

Там літр преміального бензину коштував 2,479 євро. Дизельне пальне та Super E10 відпускалися за 2,419 євро. Однак той рекордний цінник протримався не дуже довго, бо на автомагістралі A1 Dammer Berge цінник був ще вищий – 2,499 євро за літр преміального бензину.

За повідомленням згаданого вище ресурсу benzinpreise.de, середня ціна за літр пального по країні наразі становить 1,939 євро. Пальне станом на 17:00 найдорожче в Саарланді.

Війна підняла ціни на пальне до 2,49 євро

Події на Близькому Сході вже кілька днів викликають нервозність на нафтових ринках. Ситуація навколо Ормузької протоки є особливо нестабільною: майже одна п'ята світової нафти зазвичай транспортується через цю протоку.

Будь-які перебої там негайно впливають на ціну на нафту. Це вже очевидно по всій країні. У вівторок, за даними Німецького автомобільного клубу ADAC середня ціна о 14:30 становила 1,921 євро за дизельне пальне та 1,895 євро за Super E10.

Це на 17,8 цента більше за дизельне паливо та 11,9 цента більше за E10, ніж у п'ятницю до початку ескалації на Близькому Сході. Одночасно ціни вівторка, 3 березня, нижчі за ціни середи, 4 березня, як це продемонстровано вище.

З різницею у 30 євро за бак

Відтак заправка 50 літрами преміального бензину на АЗС поблизу Пассау коштує 123,95 євро. За середньої ціни по країні 1,895 євро це не так далеко обходилося в 94,75 євро. Різниця становить майже 30 євро за один бак.

Аналогічно зростає вартість дизеля, де різниця в ціні відносно кількаденного проміжку також суттєва. У середу вдень заправка 50 літрів коштувала цілих 120,95 євро, ціна становить 2,419 євро за літр. За середньої ціни по країні 1,921 євро за літр це коштує 96,05 євро – різниця становить майже 25 євро.

Давно такого не було

Німецькі аналітики згадали Україну. Саме події у нашій країні пов'язані з минулим зростанням цін. Скажімо, востаннє ціни на E5 перевищували 2 євро на початку війни в Україні. За даними ADAC, стрибок вартості E10 зафіксовано до такого рівня 7 вересня 2022 року, а ціни на дизельне паливо – 11 листопада 2022 року.

Нинішня ситуація збиває з пантелику фактично всіх. Президент автомобільного клубу "Mobil in Deutschland" Міхаель Хаберланд взагалі приголомшений від нинішнього ціноутворення.

"Ситуація з пропозиціями не може так швидко вплинути на ціни. Це панічна реакція. Ціни на заправках тепер не прив’язані до цін на сиру нафту", – зазначає Хаберланд, акцентуючи увагу на тому, що автозаправні станції підняли цінники на пальне зі старих закупок, коли вартість нафти трималася на стабільних величинах.

Допоки ж світові нафтопереробні заводи ще не варили моторне пальне з нових закупок нафти, використовували до цього сировину попередніх завозів.

Нафта вище $82

Причиною шоку на заправці є зростання ціни на нафту. Сира нафта марки Brent, що має вирішальне значення для Європи, зараз торгується за ціною понад 82 долари за барель (159 літрів), що еквівалентно 70 євро. Тільки сьогодні ціна зросла майже на п'ять відсотків.

Невизначеність на Близькому Сході та побоювання щодо Ормузької протоки впливають на ринки. Це безпосередньо далі вплине на ціни на бензин та дизельне пальне.

Однак до настання того моменту полдекуди власники АЗС вже тепер на власний розсуд погнали ціни вгору. І, як прогнозують експерти, це ще тільки початок.

В Україні діє європейський сценарій

Відвантаження бензину та солярки з нових закупок нафти НПЗ ще не здійснювали. Завозилося та продається пальне зі старих запасів. Щоправда, цінники на них уже нові та, як прогнозують в редакції Авто24, з перспективою на ще більше зростання.