Пальне на АЗС дорожчає: чи можна закупити його наперед

Як писав Авто24, роздрібні ціни на АЗС піднялися на 2–3 грн/л, і трейдери попереджають: це ще не межа, якщо котирування нафти залишатимуться високими.

На цьому тлі водії дедалі частіше ставлять практичне питання: чи можна купити пальне наперед за старою ціною в застосунку і використати його пізніше? Станом на 3 березня ми проаналізували можливості великих мереж — WOG, OKKO, UPG, KLO та інших — і перевірили, що реально працює.

Як це працює: талони, гаманець, фіксація ціни

Більшість великих мереж мають у застосунках опцію купівлі пального наперед:

або у вигляді літрових талонів;

або як зарахування літрів на електронний гаманець;

або як передплату з фіксованою ціною на певний період.

Ключове питання — на який строк фіксується ціна і чи діє вона при подальшому зростанні.

WOG: фіксація до 180 днів

Придбати пальне у застосунку WOG станом на 3 березня можна, але є кілька обмежень. Зокрема, компанія повідомляє, що ліміт збереження пального на гаманці PRIDE — до 500 л. При цьому ціна фіксується на 180 днів.

Це означає, що якщо ви купили 95-й за умовні 65,99 грн/л, а через тиждень ціна зросла до 68–70 грн/л, заправлятися ви зможете за старою ціною — в межах купленого обсягу.

Водночас у повідомленні зазначено, що персональні умови та акційні пропозиції тимчасово не діють, тобто знижки у кілька гривень, які працювали раніше, наразі не зараховуються.

Висновок: механізм реально дозволяє «заморозити» ціну на пів року, але ціна – без знижок.

UPG: пальне на гаманець продається

У застосунку UPG при спробі придбати пальне на гаманець випливає повідомлення, що це тимчасово не доступно. Тобто хочете закупити пальне наперед – беріть каністру і заправляйте її на заправці. Що ж, теж варіант.

Висновок: придбати пальне наперед на UPG неможливо.

OKKO: періодичні обмеження

також має механізми купівлі наперед, однак у періоди пікового навантаження сервіс може бути тимчасово недоступним (про це свідчить повідомлення у застосунку).

Тобто технічно інструмент існує, але в моменти різких цінових коливань доступ до нього можуть обмежувати.

OKKO: не сьогодні

ОККО не вимкнула можливість купівлі літрів наперед, однак у застосунку FISHKA виникають повідомлення про технічні помилки або тимчасову недоступність сервісу.

Це показує головну особливість ринку: у моменти панічного попиту онлайн-купівля може бути призупинена, щоб уникнути масового «викупу» пального за старими цінами.

KLO: два місяці стабільності

Столична мережа АЗС KLO пропонує купівлю талонів через застосунок. Знижок теж нема, до того ж діє обмеження: пальне зберігається 60 днів.

Тобто ви можете придбати пальне за поточною ціною і використати його протягом двох місяців. Це коротший горизонт, ніж у WOG, але при різкому зростанні цін у найближчі тижні — інструмент цілком робочий.

Висновок: пальне є, діє 2 місяці

Чи це вигідно економічно?

Все залежить від динаміки:

Якщо ціни зросли на 2–3 грн/л, а ви купили 500 л — економія становить 1 000–1 500 грн.

Якщо ринок стабілізується або ціни знизяться — ви ризикуєте переплатити.

Тобто це фактично фінансовий хедж проти подорожчання.

Підсумок

Так, український водій може придбати пальне за поточною ціною в електронному гаманці застосунку і використати його пізніше.

Найдовшу фіксацію наразі пропонує WOG (до 180 днів), KLO — 60 днів. Інші мережі також мають подібні інструменти, але з технічними чи часовими обмеженнями.

В умовах воєнних ризиків і глобальної нестабільності це фактично спосіб застрахувати себе від короткострокових цінових стрибків. Але це не гарантія вигоди — лише інструмент керування ризиком.