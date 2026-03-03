Укр
Пальне на АЗС дорожчає: чи можна закупити його наперед

Після чергового загострення на Близькому Сході український ринок оперативно відреагував зростанням цін на пальне. Ціни продовжують зростати, тож українці починають його закуповувати наперед.
Як зафіксувати стару ціну на бензин у WOG, UPG та інших мережах

Чи вигідно купувати пальне наперед

Як писав Авто24, роздрібні ціни на АЗС піднялися на 2–3 грн/л, і трейдери попереджають: це ще не межа, якщо котирування нафти залишатимуться високими.

На цьому тлі водії дедалі частіше ставлять практичне питання: чи можна купити пальне наперед за старою ціною в застосунку і використати його пізніше? Станом на 3 березня ми проаналізували можливості великих мереж — WOG, OKKO, UPG, KLO та інших — і перевірили, що реально працює.

Як це працює: талони, гаманець, фіксація ціни

Більшість великих мереж мають у застосунках опцію купівлі пального наперед:

  • або у вигляді літрових талонів;
  • або як зарахування літрів на електронний гаманець;
  • або як передплату з фіксованою ціною на певний період.

Ключове питання — на який строк фіксується ціна і чи діє вона при подальшому зростанні.

WOG: фіксація до 180 днів

Придбати пальне у застосунку WOG станом на 3 березня можна, але є кілька обмежень. Зокрема, компанія повідомляє, що ліміт збереження пального на гаманці PRIDE — до 500 л. При цьому ціна фіксується на 180 днів.

Це означає, що якщо ви купили 95-й за умовні 65,99 грн/л, а через тиждень ціна зросла до 68–70 грн/л, заправлятися ви зможете за старою ціною — в межах купленого обсягу.

Водночас у повідомленні зазначено, що персональні умови та акційні пропозиції тимчасово не діють, тобто знижки у кілька гривень, які працювали раніше, наразі не зараховуються.

Висновок: механізм реально дозволяє «заморозити» ціну на пів року, але ціна – без знижок.

UPG: пальне на гаманець продається

У застосунку UPG при спробі придбати пальне на гаманець випливає повідомлення, що це тимчасово не доступно. Тобто хочете закупити пальне наперед – беріть каністру і заправляйте її на заправці. Що ж, теж варіант.

Висновок: придбати пальне наперед на UPG неможливо.

OKKO: періодичні обмеження
також має механізми купівлі наперед, однак у періоди пікового навантаження сервіс може бути тимчасово недоступним (про це свідчить повідомлення у застосунку).
Тобто технічно інструмент існує, але в моменти різких цінових коливань доступ до нього можуть обмежувати.

OKKO: не сьогодні

ОККО не вимкнула можливість купівлі літрів наперед, однак у застосунку FISHKA виникають повідомлення про технічні помилки або тимчасову недоступність сервісу.

Це показує головну особливість ринку: у моменти панічного попиту онлайн-купівля може бути призупинена, щоб уникнути масового «викупу» пального за старими цінами.

KLO: два місяці стабільності

Столична мережа АЗС KLO пропонує купівлю талонів через застосунок. Знижок теж нема, до того ж діє обмеження: пальне зберігається 60 днів.

Тобто ви можете придбати пальне за поточною ціною і використати його протягом двох місяців. Це коротший горизонт, ніж у WOG, але при різкому зростанні цін у найближчі тижні — інструмент цілком робочий.

Висновок: пальне є, діє 2 місяці

Чи це вигідно економічно?

Все залежить від динаміки:

  • Якщо ціни зросли на 2–3 грн/л, а ви купили 500 л — економія становить 1 000–1 500 грн.
  • Якщо ринок стабілізується або ціни знизяться — ви ризикуєте переплатити.

Тобто це фактично фінансовий хедж проти подорожчання.

Підсумок

Так, український водій може придбати пальне за поточною ціною в електронному гаманці застосунку і використати його пізніше.

Найдовшу фіксацію наразі пропонує WOG (до 180 днів), KLO — 60 днів. Інші мережі також мають подібні інструменти, але з технічними чи часовими обмеженнями.

В умовах воєнних ризиків і глобальної нестабільності це фактично спосіб застрахувати себе від короткострокових цінових стрибків. Але це не гарантія вигоди — лише інструмент керування ризиком.

