Топливо на АЗС дорожает: можно ли закупить его наперед

После очередного обострения на Ближнем Востоке украинский рынок оперативно отреагировал ростом цен на топливо. Цены продолжают расти, поэтому украинцы начинают его закупать заранее.
Как зафиксировать старую цену на бензин в WOG, UPG и других сетях

Выгодно ли покупать топливо наперед

Как писал Авто24, розничные цены на АЗС поднялись на 2–3 грн/л, и трейдеры предупреждают: это еще не предел, если котировки нефти будут оставаться высокими.

На этом фоне водители все чаще задаются практическим вопросом: можно ли купить топливо наперед по старой цене в приложении и использовать его позже? По состоянию на 3 марта мы проанализировали возможности крупных сетей - WOG, OKKO, UPG, KLO и других - и проверили, что реально работает.

Как это работает: талоны, кошелек, фиксация цены

Большинство крупных сетей имеют в приложениях опцию покупки топлива заранее:

  • или в виде литровых талонов;
  • или как зачисление литров на электронный кошелек;
  • или как подписку с фиксированной ценой на определенный период.

Ключевой вопрос - на какой срок фиксируется цена и действует ли она при дальнейшем росте.

WOG: фиксация до 180 дней

Купить топливо в приложении WOG по состоянию на 3 марта можно, но есть несколько ограничений. В частности, компания сообщает, что лимит сохранения топлива на кошельке PRIDE - до 500 л. При этом цена фиксируется на 180 дней.

Это означает, что если вы купили 95-й за условные 65,99 грн/л, а через неделю цена выросла до 68–70 грн/л, заправляться вы сможете по старой цене - в пределах купленного объема.

В то же время в сообщении указано, что персональные условия и акционные предложения временно не действуют, то есть скидки в несколько гривен, которые работали ранее, пока не засчитываются.

Вывод: механизм реально позволяет "заморозить" цену на полгода, но цена – без скидок.

UPG: топливо на кошелек продается

В приложении UPG при попытке приобрести топливо на кошелек выплывает сообщение, что это временно не доступно. То есть хотите закупить топливо наперед – берите канистру и заправляйте ее на заправке. Что ж, тоже вариант.

Вывод: приобрести топливо заранее на UPG невозможно.

OKKO: периодические ограничения
также имеет механизмы покупки наперед, однако в периоды пиковой нагрузки сервис может быть временно недоступен (об этом свидетельствует сообщение в приложении).
То есть технически инструмент существует, но в моменты резких ценовых колебаний доступ к нему могут ограничивать.

OKKO: не сегодня

ОККО не выключила возможность покупки литров наперед, однако в приложении FISHKA возникают сообщения о технических ошибках или временной недоступности сервиса.

Это показывает главную особенность рынка: в моменты панического спроса онлайн-покупка может быть приостановлена, во избежание массового "выкупа" топлива по старым ценам.

KLO: два месяца стабильности

Столичная сеть АЗС KLO предлагает покупку талонов через приложение. Скидок тоже нет, к тому же действует ограничение: топливо сохраняется 60 дней.

То есть вы можете приобрести топливо по текущей цене и использовать его в течение двух месяцев. Это короткий горизонт, чем в WOG, но при резком росте цен в ближайшие недели - инструмент вполне рабочий.

Вывод: топливо есть, действует 2 месяца

Выгодно ли это экономически?

Все зависит от динамики:

  • Если цены выросли на 2–3 грн/л, а вы купили 500 л - экономия составляет 1 000–1 500 грн.
  • Если рынок стабилизируется или цены снизятся - вы рискуете переплатить.

То есть это фактически финансовый хедж против подорожания.

Итог

Так, украинский водитель может приобрести топливо по текущей цене в электронном кошельке приложения и использовать его позже.

Самую длинную фиксацию пока предлагает WOG (до 180 дней), KLO - 60 дней. Другие сети также имеют подобные инструменты, но с техническими или временными ограничениями.

В условиях военных рисков и глобальной нестабильности это фактически способ застраховать себя от краткосрочных ценовых скачков. Но это не гарантия выгоды - только инструмент управления риском.

