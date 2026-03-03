Топливо на АЗС дорожает: можно ли закупить его наперед

Как писал Авто24, розничные цены на АЗС поднялись на 2–3 грн/л, и трейдеры предупреждают: это еще не предел, если котировки нефти будут оставаться высокими.

На этом фоне водители все чаще задаются практическим вопросом: можно ли купить топливо наперед по старой цене в приложении и использовать его позже? По состоянию на 3 марта мы проанализировали возможности крупных сетей - WOG, OKKO, UPG, KLO и других - и проверили, что реально работает.

Кстати где заправляться безопасно: рейтинг качества А-95

Как это работает: талоны, кошелек, фиксация цены

Большинство крупных сетей имеют в приложениях опцию покупки топлива заранее:

или в виде литровых талонов;

или как зачисление литров на электронный кошелек;

или как подписку с фиксированной ценой на определенный период.

Ключевой вопрос - на какой срок фиксируется цена и действует ли она при дальнейшем росте.

WOG: фиксация до 180 дней

Купить топливо в приложении WOG по состоянию на 3 марта можно, но есть несколько ограничений. В частности, компания сообщает, что лимит сохранения топлива на кошельке PRIDE - до 500 л. При этом цена фиксируется на 180 дней.

Это означает, что если вы купили 95-й за условные 65,99 грн/л, а через неделю цена выросла до 68–70 грн/л, заправляться вы сможете по старой цене - в пределах купленного объема.

В то же время в сообщении указано, что персональные условия и акционные предложения временно не действуют, то есть скидки в несколько гривен, которые работали ранее, пока не засчитываются.

Вывод: механизм реально позволяет "заморозить" цену на полгода, но цена – без скидок.

UPG: топливо на кошелек продается

В приложении UPG при попытке приобрести топливо на кошелек выплывает сообщение, что это временно не доступно. То есть хотите закупить топливо наперед – берите канистру и заправляйте ее на заправке. Что ж, тоже вариант.

Вывод: приобрести топливо заранее на UPG невозможно.

OKKO: периодические ограничения

также имеет механизмы покупки наперед, однако в периоды пиковой нагрузки сервис может быть временно недоступен (об этом свидетельствует сообщение в приложении).

То есть технически инструмент существует, но в моменты резких ценовых колебаний доступ к нему могут ограничивать.

OKKO: не сегодня

ОККО не выключила возможность покупки литров наперед, однако в приложении FISHKA возникают сообщения о технических ошибках или временной недоступности сервиса.

Это показывает главную особенность рынка: в моменты панического спроса онлайн-покупка может быть приостановлена, во избежание массового "выкупа" топлива по старым ценам.

KLO: два месяца стабильности

Столичная сеть АЗС KLO предлагает покупку талонов через приложение. Скидок тоже нет, к тому же действует ограничение: топливо сохраняется 60 дней.

То есть вы можете приобрести топливо по текущей цене и использовать его в течение двух месяцев. Это короткий горизонт, чем в WOG, но при резком росте цен в ближайшие недели - инструмент вполне рабочий.

Вывод: топливо есть, действует 2 месяца

Кстати у которого Audi расход топлива составляет с литра на 100 километров

Выгодно ли это экономически?

Все зависит от динамики:

Если цены выросли на 2–3 грн/л, а вы купили 500 л - экономия составляет 1 000–1 500 грн.

Если рынок стабилизируется или цены снизятся - вы рискуете переплатить.

То есть это фактически финансовый хедж против подорожания.

Итог

Так, украинский водитель может приобрести топливо по текущей цене в электронном кошельке приложения и использовать его позже.

Самую длинную фиксацию пока предлагает WOG (до 180 дней), KLO - 60 дней. Другие сети также имеют подобные инструменты, но с техническими или временными ограничениями.

В условиях военных рисков и глобальной нестабильности это фактически способ застраховать себя от краткосрочных ценовых скачков. Но это не гарантия выгоды - только инструмент управления риском.