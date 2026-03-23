Как экономить горючее перевозчикам: старый эффективный метод

Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу опубликовало экспертные советы по преодолению кризиса и восстановлению равновесия на рынке топлива. Об этом говорится в релизе на сайте International Energy Agency (IEА, то есть МЭА)

К важному документу автоперевозчики мира отнеслись серьезно: на сегодня эта организация является самым влиятельным экспертом на рынке энергетики, в т.ч. в научных выводах относительно роста цен, вызванных конфликтом в Иране и блокадой танкерного движения.

Минус десять километров скорости

Среди нескольких различных по значению рекомендаций есть одна позиция, касающаяся коммерческих перевозок: МЭА призвало к временному снижению ограничений скорости на дорогах общего пользования. Оно рекомендовало снижение минимум на 10 км/ч, утверждая, что это значительно уменьшит расход топлива.

Поэтому для грузовиков крейсерская скорость на автомагистралях должна быть снижена до уровня ниже 80 км/ч. Такое решение будет оптимальным в потреблении дорого и дефицитного топлива грузовым и, разумеется, пассажирским транспортом.

Три болевые точки на нефтегазовом рынке планеты, начиная с Ормузского пролива, оказались под прицелом ракет и стали причиной мирового кризиса, преодолевать который придется долго и мучительно. Фото: Mapbox

Вероятно, кризис зависнет надолго

Эксперты склоняются к мнению, что созданный из-за войны на Ближнем Востоке энергетический кризис, включая крупнейшие в истории мирового рынка нефти перебои с поставками, кратковременным не будет.

На быстрый финал с завершением огневых противостояний или их остановки на определенное время, еще можно рассчитывать, но на восстановление отгрузок нефти, перевозок в прежних объемах, пока говорить не стоит.

Из-за отсутствия быстрого решения проблемы влияние на энергетические рынки и экономику будет становиться все более серьезным.

"В сфере автомобильного транспорта сочетание поведенческих и политических мер может обеспечить быструю экономию. Многие из этих мер были внедрены в прошлом и снова рассматриваются в нескольких странах. Работа из дома, где это возможно, уменьшает спрос на топливо для поездок на работу, а снижение ограничения скорости на автомагистралях минимум на 10 километров в час сокращает потребление топлива как для легковых, так и для грузовых транспортных средств, – сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

В Нидерландах первыми вспомнили о "хорошо забытом старом"

Первыми о "минус десять километров" в скорости озаботились специалисты Нидерландской организации перевозчиков TLN. Как пишет 40ton.net, там считают такие рекомендации дельными, поскольку приобретенный в кризис опыт прошлых времен имел положительное экономическое значение.

Ассоциация разослала своим членам письма с призывом поручить водителям снижать скорость, тем самым уменьшая как расход топлива, так и эксплуатационные расходы.

В Transport en Logistiek Nederland (TLN) считают, что снижение скорости на 10 км/ч не замедлит логистику настолько, чтобы вызвать жалобы клиентов.

Любое скоростное транспортное средство после набора 100 км/ч получает рост сопротивления воздуха в геометрической прогрессии и снижение скорости на 10-20 км/ч помогает сэкономить до 10-15% топлива. Фото: Freepik

Подход к экономии должен быть комплексным

Эксперты аналитического центра International Energy Agency рассматривают целый ряд научно обоснованных решений. Советы вошли в небольшой сборник рекомендаций, не только для перевозчиков, но и органов власти.

В IEА считают, что правительства могут подавать пример с помощью мер государственного сектора, регуляторных действий и целенаправленных стимулов, одновременно обеспечивая своевременность поддержки потребителей и ее сосредоточение на тех, кто в ней больше всего нуждается.

Кстати, редакция Авто24 писала вчера об опыте внедрения именно таких решений в ряде европейских стран. Правительства четырех стран Евросоюза уже имеют положительные результаты в ценообразовании на рынке топлива.

Десятипунктный план МЭА в деталях

Эксперты IEА считают приобретенный опыт в период предыдущих кризисов показательным, поскольку целенаправленные механизмы поддержки являются более эффективными и финансово устойчивыми, чем широкомасштабные субсидии.

Что конкретно предложили эксперты: