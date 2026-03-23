Как экономить горючее перевозчикам: старый эффективный метод

ФОТО: Фрипик|
На первый взгляд уменьшение скорости всего на 10 километров мало что дает, но на самом деле экономия ощутима
Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу опубликовало экспертные советы по преодолению кризиса и восстановлению равновесия на рынке топлива. Об этом говорится в релизе на сайте International Energy Agency (IEА, то есть МЭА)
К важному документу автоперевозчики мира отнеслись серьезно: на сегодня эта организация является самым влиятельным экспертом на рынке энергетики, в т.ч. в научных выводах относительно роста цен, вызванных конфликтом в Иране и блокадой танкерного движения.
Минус десять километров скорости
Среди нескольких различных по значению рекомендаций есть одна позиция, касающаяся коммерческих перевозок: МЭА призвало к временному снижению ограничений скорости на дорогах общего пользования. Оно рекомендовало снижение минимум на 10 км/ч, утверждая, что это значительно уменьшит расход топлива.
Поэтому для грузовиков крейсерская скорость на автомагистралях должна быть снижена до уровня ниже 80 км/ч. Такое решение будет оптимальным в потреблении дорого и дефицитного топлива грузовым и, разумеется, пассажирским транспортом.
Три болевые точки на нефтегазовом рынке планеты, начиная с Ормузского пролива, оказались под прицелом ракет и стали причиной мирового кризиса, преодолевать который придется долго и мучительно. Фото: Mapbox
Вероятно, кризис зависнет надолго
Эксперты склоняются к мнению, что созданный из-за войны на Ближнем Востоке энергетический кризис, включая крупнейшие в истории мирового рынка нефти перебои с поставками, кратковременным не будет.
На быстрый финал с завершением огневых противостояний или их остановки на определенное время, еще можно рассчитывать, но на восстановление отгрузок нефти, перевозок в прежних объемах, пока говорить не стоит.
Из-за отсутствия быстрого решения проблемы влияние на энергетические рынки и экономику будет становиться все более серьезным.
"В сфере автомобильного транспорта сочетание поведенческих и политических мер может обеспечить быструю экономию. Многие из этих мер были внедрены в прошлом и снова рассматриваются в нескольких странах.
Работа из дома, где это возможно, уменьшает спрос на топливо для поездок на работу, а снижение ограничения скорости на автомагистралях минимум на 10 километров в час сокращает потребление топлива как для легковых, так и для грузовых транспортных средств, – сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.
В Нидерландах первыми вспомнили о "хорошо забытом старом"
Первыми о "минус десять километров" в скорости озаботились специалисты Нидерландской организации перевозчиков TLN. Как пишет 40ton.net, там считают такие рекомендации дельными, поскольку приобретенный в кризис опыт прошлых времен имел положительное экономическое значение.
Ассоциация разослала своим членам письма с призывом поручить водителям снижать скорость, тем самым уменьшая как расход топлива, так и эксплуатационные расходы.
В Transport en Logistiek Nederland (TLN) считают, что снижение скорости на 10 км/ч не замедлит логистику настолько, чтобы вызвать жалобы клиентов.
Любое скоростное транспортное средство после набора 100 км/ч получает рост сопротивления воздуха в геометрической прогрессии и снижение скорости на 10-20 км/ч помогает сэкономить до 10-15% топлива. Фото: Freepik
Подход к экономии должен быть комплексным
Эксперты аналитического центра International Energy Agency рассматривают целый ряд научно обоснованных решений. Советы вошли в небольшой сборник рекомендаций, не только для перевозчиков, но и органов власти.
В IEА считают, что правительства могут подавать пример с помощью мер государственного сектора, регуляторных действий и целенаправленных стимулов, одновременно обеспечивая своевременность поддержки потребителей и ее сосредоточение на тех, кто в ней больше всего нуждается.
Десятипунктный план МЭА в деталях
Десятипунктный план МЭА в деталях
Эксперты IEА считают приобретенный опыт в период предыдущих кризисов показательным, поскольку целенаправленные механизмы поддержки являются более эффективными и финансово устойчивыми, чем широкомасштабные субсидии.
Что конкретно предложили эксперты:
- 1. Работайте из дома, где это возможно.
- Вытесняет использование продукции нефти из поездок на работу и с работы, особенно там, где работа подходит для удаленной работы.
- 2. Уменьшите ограничения скорости на автомагистралях минимум на 10 км/ч.
- Более низкие скорости уменьшают потребление топлива для легковых автомобилей, фургонов и грузовиков.
- 3. Поощряйте общественный транспорт.
- Переход от частных автомобилей к автобусам и поездам может быстро уменьшить спрос на нефть.
- 4. Очередной доступ частных автомобилей к дорогам в крупных городах в разные дни.
- Схемы ротации номерных знаков могут уменьшить пробки и расход топлива.
- 5. Увеличьте количество совместного использования автомобилей и внедряйте эффективные методы вождения.
- Большее количество автомобилей и экологическое вождение могут быстро снизить потребление топлива.
- 6. Эффективное управление коммерческими транспортными средствами и доставка грузов.
- Лучшие методы вождения, техническое обслуживание транспортных средств и оптимизация нагрузки могут уменьшить использование дизельного топлива.
- 7. Перенаправление использования сжиженного нефтяного газа (СНГ) с транспорта.
- Переход двухтопливных и переоборудованных транспортных средств с СНГ на бензин может сохранить СНГ для приготовления пищи и других основных потребностей.
- 8. Избегайте авиаперелетов, если существуют альтернативные варианты.
- Уменьшение количества деловых рейсов может быстро ослабить давление на рынки авиатоплива.
- 9. По возможности переходите на другие современные решения для приготовления пищи.
- Поощрение использования электрического приготовления пищи и других современных вариантов может уменьшить зависимость от сжиженного газа (СПГ).
- 10. Используйте гибкость нефтехимического сырья и внедряйте краткосрочные меры по повышению эффективности и техническому обслуживанию.