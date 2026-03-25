Директор транспортного предприятия не покупал горючее, но НДС получал

Как выяснили детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины, глава компании, занимающейся грузовыми перевозками, разработал механизм уклонения от уплаты налогов.

В 2024 году предприятие документально оформляло якобы закупку дизельного топлива у фиктивной фирмы.

Что было не так

На самом деле никаких поставок не было. Документы использовали исключительно для формирования искусственного налогового кредита, чтобы уменьшить сумму НДС, которую компания должна была уплатить в бюджет.

В релизе БЭБ не раскрывают локацию предприятия и имя фигуранта.

"Закупился" сразу на три статьи

Сейчас директора обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Украины: