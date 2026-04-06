Дизайнер показав, якою буде BMW 6 Series Coupe Neue Klasse: фото

Платформа Neue Klasse є ключовим елементом стратегії розвитку BMW у найближчі роки. Вона вже лягла в основу таких моделей, як BMW i3 нового покоління, і стане базою для цілої низки майбутніх електрокарів.

Ця архітектура передбачає не лише нові силові установки, а й повністю переосмислений підхід до дизайну, цифрових технологій та взаємодії з водієм.

Читайте також: Названо найкращі автомобілі за версією World Car Awards 2026: електромобілі повністю домінують

На цьому фоні ідея створення електричного купе, яке б заповнило нішу між 4 та 8 серіями, виглядає більш ніж доречною. Саме таку роль і пропонує для нової 6-ї серії автор CGI-концепту, відомий в мережі як @sugardesign_1, пише Autoevolution.

Дизайн, що поєднує класику та майбутнє

Віртуальний BMW 6 Series отримав характерні пропорції класичного гранд-турера, але з сучасним електричним прочитанням. Довгий капот, зміщена назад кабіна та широка колія створюють знайомий силует, який одразу асоціюється з традиційними купе BMW, навіть попри відсутність двигуна внутрішнього згоряння.

Передня частина виконана у новому стилі бренду з тонкими світлодіодними фарами та інтегрованою решіткою, яка вже стала візитівкою Neue Klasse. Водночас дизайнер намагався зробити вигляд стриманішим і більш елегантним, ніж у деяких сучасних моделей марки.

Мінімалізм і динаміка в деталях

Задня частина концепту продовжує ідею чистого та сучасного дизайну. Тонкі ліхтарі, плавні поверхні та акуратно інтегрований спойлер формують цілісний образ, який виглядає одночасно спортивно та преміально.

Такий підхід підкреслює потенціал моделі як електричного гранд-турера для далеких подорожей. Уся композиція виглядає продуманою і логічною, ніби це не просто фантазія, а реальний ескіз майбутньої серійної моделі.

Чому повернення 6 серії має сенс

Ідея відродження BMW 6 Series виглядає цілком виправданою в сучасних ринкових умовах. Конкуренти, зокрема Mercedes-Benz, вже переглядають свої модельні лінійки, поєднуючи сегменти та створюючи нові формати автомобілів.

Для BMW нова 6 серія могла б стати не лише проміжною ланкою між існуючими купе, а й важливим іміджевим продуктом, який підкреслює емоційну складову бренду. Особливо з огляду на те, що оригінальна модель, яка дебютувала ще у 1976 році, досі має сильну репутацію серед поціновувачів марки.

Також цікаво: BYD обіцяє революцію: 500 км запасу ходу всього за 5 хвилин зарядки, однак BMW обрала інший підхід

Фантазія, яка може стати реальністю

Попри те, що цей BMW 6 Series існує лише у цифровому вигляді, він демонструє потенційний напрямок розвитку бренду. Якщо попит на стильні електричні купе зростатиме, а платформа Neue Klasse виправдає очікування, повернення 6 серії вже не виглядатиме як фантазія. Швидше навпаки – це може стати логічним кроком у новій історії BMW.