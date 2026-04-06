Дизайнер показал, каким будет BMW 6 Series Coupe Neue Klasse: фото

Платформа Neue Klasse является ключевым элементом стратегии развития BMW в ближайшие годы. Она уже легла в основу таких моделей, как BMW i3 нового поколения, и станет базой для целого ряда будущих электрокаров.

Эта архитектура предполагает не только новые силовые установки, но и полностью переосмысленный подход к дизайну, цифровым технологиям и взаимодействию с водителем.

Читайте также: Названы лучшие автомобили по версии World Car Awards 2026: электромобили полностью доминируют

На этом фоне идея создания электрического купе, которое бы заполнило нишу между 4 и 8 сериями, выглядит более чем уместной. Именно такую роль и предлагает для новой 6-й серии автор CGI-концепта, известный в сети как @sugardesign_1, пишет Autoevolution.

Дизайн, сочетающий классику и будущее

Виртуальный BMW 6 Series получил характерные пропорции классического гранд-турера, но с современным электрическим прочтением. Длинный капот, смещенная назад кабина и широкая колея создают знакомый силуэт, который сразу ассоциируется с традиционными купе BMW, даже несмотря на отсутствие двигателя внутреннего сгорания.

Передняя часть выполнена в новом стиле бренда с тонкими светодиодными фарами и интегрированной решеткой, которая уже стала визитной карточкой Neue Klasse. При этом дизайнер старался сделать облик более сдержанным и элегантным, чем у некоторых современных моделей марки.

Минимализм и динамика в деталях

Задняя часть концепта продолжает идею чистого и современного дизайна. Тонкие фонари, плавные поверхности и аккуратно интегрированный спойлер формируют целостный образ, который выглядит одновременно спортивно и премиально.

Такой подход подчеркивает потенциал модели как электрического гранд-турера для дальних путешествий. Вся композиция выглядит продуманной и логичной, будто это не просто фантазия, а реальный эскиз будущей серийной модели.

Почему возвращение 6 серии имеет смысл

Идея возрождения BMW 6 Series выглядит вполне оправданной в современных рыночных условиях. Конкуренты, в частности Mercedes-Benz, уже пересматривают свои модельные линейки, объединяя сегменты и создавая новые форматы автомобилей.

Для BMW новая 6 серия могла бы стать не только промежуточным звеном между существующими купе, но и важным имиджевым продуктом, который подчеркивает эмоциональную составляющую бренда. Особенно учитывая то, что оригинальная модель, которая дебютировала еще в 1976 году, до сих пор имеет сильную репутацию среди ценителей марки.

Также интересно: BYD обещает революцию: 500 км запаса хода всего за 5 минут зарядки, однако BMW выбрала другой подход

Фантазия, которая может стать реальностью

Несмотря на то, что этот BMW 6 Series существует только в цифровом виде, он демонстрирует потенциальное направление развития бренда. Если спрос на стильные электрические купе будет расти, а платформа Neue Klasse оправдает ожидания, возвращение 6 серии уже не будет выглядеть как фантазия. Скорее наоборот – это может стать логичным шагом в новой истории BMW.