Дизайнер розкрив зовнішність Honda Accord 2027 року

Згідно з нещодавніми аналітичними звітами, популярний седан Accord залишатиметься на світовому ринку в нинішньому вигляді аж до початку наступного десятиліття, причому наступне покоління у документах взагалі не згадується. Водночас усередині індустрії ширяться чутки, що автомобіль у майбутньому може повністю перейти виключно на гібридні силові установки, пише Autoevolution.

Враховуючи, що поточному одинадцятому поколінню моделі вже виповнилося майже три з половиною роки, настав логічний час для проведення планового оновлення всередині життєвого циклу. Оскільки офіційний виробник поки що не надавав жодної інформації про модернізацію, незалежні дизайнери вирішили самостійно заповнити цю прогалину за допомогою тривимірного моделювання.

Комп'ютерні рендери екстер'єру потенційної новинки

Відомі автори комп'ютерної графіки з автомобільного YouTube-каналу AutoYa Interior поділилися власним неофіційним баченням того, який вигляд може мати оновлений седан Honda Accord 2027 модельного року. Незалежні художники змоделювали зовнішність та салон автомобіля з кількох ракурсів, а також підібрали для кузова різноманітну колірну гаму.

На думку дизайнерів, основні зовнішні зміни торкнуться таких елементів:

Автомобіль отримав повністю змінену решітку радіатора з іншим внутрішнім візерунком. По центру її перетинає тонка горизонтальна лінія, яка може бути як додатковим світлодіодним елементом, так і хромованою планкою, що візуально ділить решітку навпіл та впирається у фірмовий логотип бренду. Також оновилася внутрішня графічна архітектура головних фар.

Нижня частина переднього бампера отримала більш агресивні та спортивні обриси за рахунок суттєво збільшеного за розмірами та переробленого центрального повітрозабірника. У задній частині кузова з'явилися нові сучасні ліхтарі та більш лаконічний і "чистий" за формою бампер. Профіль машини залишився незмінним, що є логічним для проміжного рестайлінгу, проте художники додали свіжий комплект колісних дисків, інші бічні дзеркала заднього виду та компактнішу антену на даху у формі акулячого плавця.

Цифрові трансформації в інтер'єрі седана

Внутрішній простір віртуального седана Honda Accord зазнав значних технологічних змін. Головним елементом оновленої передньої панелі стала сучасна конфігурація з двома великими цифровими екранами, які об'єднані між собою під одним суцільним склом. Цей блок гармонійно поєднує віртуальну панель приладів перед водієм та центральний тачскрін інформаційно-розважальної мультимедійної системи.

Крім того, в салоні з'явилося нове за формою рульове кермо, на якому розміщено змінений логотип Honda. Дизайнери повністю переробили дефлектори вентиляційної системи та скоригували архітектуру самої приладової панелі. При цьому центральний тунель між сидіннями та фізичний блок керування системою опалення, вентиляції та кондиціонування повітря залишилися абсолютно такими ж, як і на поточній серійній моделі.

