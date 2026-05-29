Дизайнер раскрыл внешность Honda Accord 2027 года

ФОТО: YouTube AutoYa Interior
Рендер обновленного Honda Accord
Согласно недавним аналитическим отчетам, популярный седан Accord будет оставаться на мировом рынке в нынешнем виде вплоть до начала следующего десятилетия, причем следующее поколение в документах вообще не упоминается. В то же время внутри индустрии ходят слухи, что автомобиль в будущем может полностью перейти исключительно на гибридные силовые установки, пишет Autoevolution.
Учитывая, что текущему одиннадцатому поколению модели уже исполнилось почти три с половиной года, настало логичное время для проведения планового обновления внутри жизненного цикла. Поскольку официальный производитель пока что не предоставлял никакой информации о модернизации, независимые дизайнеры решили самостоятельно восполнить этот пробел с помощью трехмерного моделирования.
Компьютерные рендеры экстерьера потенциальной новинки
Известные авторы компьютерной графики с автомобильного YouTube-канала AutoYa Interior поделились собственным неофициальным видением того, как может выглядеть обновленный седан Honda Accord 2027 модельного года. Независимые художники смоделировали внешность и салон автомобиля с нескольких ракурсов, а также подобрали для кузова разнообразную цветовую гамму.
По мнению дизайнеров, основные внешние изменения коснутся таких элементов:
- Автомобиль получил полностью измененную решетку радиатора с другим внутренним узором. По центру ее пересекает тонкая горизонтальная линия, которая может быть как дополнительным светодиодным элементом, так и хромированной планкой, что визуально делит решетку пополам и упирается в фирменный логотип бренда. Также обновилась внутренняя графическая архитектура головных фар.
- Нижняя часть переднего бампера получила более агрессивные и спортивные очертания за счет существенно увеличенного по размерам и переработанного центрального воздухозаборника. В задней части кузова появились новые современные фонари и более лаконичный и "чистый" по форме бампер. Профиль машины остался неизменным, что логично для промежуточного рестайлинга, однако художники добавили свежий комплект колесных дисков, другие боковые зеркала заднего вида и компактную антенну на крыше в форме акульего плавника.
Цифровые трансформации в интерьере седана
Внутреннее пространство виртуального седана Honda Accord претерпело значительные технологические изменения. Главным элементом обновленной передней панели стала современная конфигурация с двумя большими цифровыми экранами, которые объединены между собой под одним сплошным стеклом. Этот блок гармонично сочетает виртуальную панель приборов перед водителем и центральный тачскрин информационно-развлекательной мультимедийной системы.
Кроме того, в салоне появился новый по форме рулевой руль, на котором размещен измененный логотип Honda. Дизайнеры полностью переработали дефлекторы вентиляционной системы и скорректировали архитектуру самой приборной панели. При этом центральный тоннель между сиденьями и физический блок управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха остались абсолютно такими же, как и на текущей серийной модели.
Сколько стоит Honda Accord?
- На рынке Северной Америки актуальная версия седана 2026 модельного года пока доступна по цене от 28 395 долларов США за базовую бензиновую версию до 33 795 долларов США за максимально оснащенную модификацию с гибридной силовой установкой.
- В то же время в Китае за модель значительно меньше.
- Насколько точными окажутся предположения независимых дизайнеров относительно рестайлинга, покажет лишь официальная премьера от компании.