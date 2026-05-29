Дизайнер раскрыл внешность Honda Accord 2027 года

Согласно недавним аналитическим отчетам, популярный седан Accord будет оставаться на мировом рынке в нынешнем виде вплоть до начала следующего десятилетия, причем следующее поколение в документах вообще не упоминается. В то же время внутри индустрии ходят слухи, что автомобиль в будущем может полностью перейти исключительно на гибридные силовые установки, пишет Autoevolution.

Учитывая, что текущему одиннадцатому поколению модели уже исполнилось почти три с половиной года, настало логичное время для проведения планового обновления внутри жизненного цикла. Поскольку официальный производитель пока что не предоставлял никакой информации о модернизации, независимые дизайнеры решили самостоятельно восполнить этот пробел с помощью трехмерного моделирования.

Компьютерные рендеры экстерьера потенциальной новинки

Известные авторы компьютерной графики с автомобильного YouTube-канала AutoYa Interior поделились собственным неофициальным видением того, как может выглядеть обновленный седан Honda Accord 2027 модельного года. Независимые художники смоделировали внешность и салон автомобиля с нескольких ракурсов, а также подобрали для кузова разнообразную цветовую гамму.

По мнению дизайнеров, основные внешние изменения коснутся таких элементов:

Автомобиль получил полностью измененную решетку радиатора с другим внутренним узором. По центру ее пересекает тонкая горизонтальная линия, которая может быть как дополнительным светодиодным элементом, так и хромированной планкой, что визуально делит решетку пополам и упирается в фирменный логотип бренда. Также обновилась внутренняя графическая архитектура головных фар.

Нижняя часть переднего бампера получила более агрессивные и спортивные очертания за счет существенно увеличенного по размерам и переработанного центрального воздухозаборника. В задней части кузова появились новые современные фонари и более лаконичный и "чистый" по форме бампер. Профиль машины остался неизменным, что логично для промежуточного рестайлинга, однако художники добавили свежий комплект колесных дисков, другие боковые зеркала заднего вида и компактную антенну на крыше в форме акульего плавника.

Цифровые трансформации в интерьере седана

Внутреннее пространство виртуального седана Honda Accord претерпело значительные технологические изменения. Главным элементом обновленной передней панели стала современная конфигурация с двумя большими цифровыми экранами, которые объединены между собой под одним сплошным стеклом. Этот блок гармонично сочетает виртуальную панель приборов перед водителем и центральный тачскрин информационно-развлекательной мультимедийной системы.

Кроме того, в салоне появился новый по форме рулевой руль, на котором размещен измененный логотип Honda. Дизайнеры полностью переработали дефлекторы вентиляционной системы и скорректировали архитектуру самой приборной панели. При этом центральный тоннель между сиденьями и физический блок управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха остались абсолютно такими же, как и на текущей серийной модели.

