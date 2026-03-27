Дизель вже по 91 гривні за літр: великі мережі АЗС переписали ціни

ФОТО: Нафторинок|
Ціни на АЗС в березні 2026: дизель дорожчає, різниця між мережами зростає
У п’ятницю, 27 березня, найбільші мережі АЗС в Україні переглянули ціни на пальне. Як свідчать дані моніторингу «НафтоРинку», основний удар припав на дизель — саме він подорожчав найбільше.
Дизель пішов угору майже у всіх
Мережі OKKO та WOG синхронно підняли ціни на всі види дизельного пального одразу на 1 грн за літр.
Після коригування стандартний дизель коштує 87,99 грн/л, а преміальний ДП+ уже дістався позначки 90,99 грн/л.
Аналогічний крок зробила і державна мережа UKRNAFTA — там дизель також додав 1 грн на літрі.
Фактично ринок знову рухається вгору саме в дизельному сегменті, який останнім часом залишається найбільш чутливим до змін.
Бензин — навпаки дешевшає
На фоні зростання цін на дизель з’явилась і несподівана тенденція.
UKRNAFTA знизила вартість бензину А-95+ одразу на 3 грн/л. У результаті преміальний бензин фактично зрівнявся у ціні зі звичайним А-95.
Це нетипова ситуація для ринку, де зазвичай «плюсові» марки залишаються дорожчими.
Розрив між мережами зростає
Останні зміни ще більше збільшили різницю в цінах між різними операторами.
Зокрема, преміальний дизель у мережах OKKO та WOG зараз коштує приблизно на 5 грн/л дорожче, ніж у «БРСМ-Нафта».
Схожа ситуація і з бензином: стандартний А-95 у преміальних мережах дорожчий приблизно на 6 грн/л порівняно з більш бюджетними операторами, такими як UKRNAFTA або «БРСМ-Нафта».
Водночас різниця між OKKO, WOG та мережею UPG у сегменті преміального дизеля наразі становить трохи більше 3 грн на літрі.
Ціни на АЗС 27.03.26:
|МЕРЕЖА
|A-92
|A-95
|A-95+
|ДП
|ДП+
|Ukrnafta
|65,99
|68,99
|68,99
|81,99
|85,99
|WOG
|*
|74,99
|77,99
|87,99
|90,99
|OKKO
|*
|74,99
|77,99
|87,99
|90,99
|UPG
|*
|71,90
|74,90
|84,90
|87,90
|БРСМ-Нафта
|*
|68,99
|*
|81,99
|85,99
|AMIC Energy
|*
|69,82
|72,82
|84,99
|87,95
|Parallel
|*
|73,99
|76,99
|86,49
|89,49
Що це означає для водіїв
Для споживачів це означає подальше розшарування ринку.
Преміальні мережі продовжують тримати вищі ціни, тоді як частина операторів намагається грати в більш доступному сегменті.
У результаті вибір АЗС дедалі більше впливає на реальні витрати водіїв — особливо для тих, хто регулярно заправляється дизелем.