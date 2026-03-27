Дизель вже по 91 гривні за літр: великі мережі АЗС переписали ціни

У п’ятницю, 27 березня, найбільші мережі АЗС в Україні переглянули ціни на пальне. Як свідчать дані моніторингу «НафтоРинку», основний удар припав на дизель — саме він подорожчав найбільше.

Дизель пішов угору майже у всіх

Мережі OKKO та WOG синхронно підняли ціни на всі види дизельного пального одразу на 1 грн за літр.

Після коригування стандартний дизель коштує 87,99 грн/л, а преміальний ДП+ уже дістався позначки 90,99 грн/л.

Аналогічний крок зробила і державна мережа UKRNAFTA — там дизель також додав 1 грн на літрі.

Фактично ринок знову рухається вгору саме в дизельному сегменті, який останнім часом залишається найбільш чутливим до змін.

Бензин — навпаки дешевшає

На фоні зростання цін на дизель з’явилась і несподівана тенденція.

UKRNAFTA знизила вартість бензину А-95+ одразу на 3 грн/л. У результаті преміальний бензин фактично зрівнявся у ціні зі звичайним А-95.

Це нетипова ситуація для ринку, де зазвичай «плюсові» марки залишаються дорожчими.

Розрив між мережами зростає

Останні зміни ще більше збільшили різницю в цінах між різними операторами.

Зокрема, преміальний дизель у мережах OKKO та WOG зараз коштує приблизно на 5 грн/л дорожче, ніж у «БРСМ-Нафта».

Схожа ситуація і з бензином: стандартний А-95 у преміальних мережах дорожчий приблизно на 6 грн/л порівняно з більш бюджетними операторами, такими як UKRNAFTA або «БРСМ-Нафта».

Водночас різниця між OKKO, WOG та мережею UPG у сегменті преміального дизеля наразі становить трохи більше 3 грн на літрі.

Ціни на АЗС 27.03.26:

МЕРЕЖА A-92 A-95 A-95+ ДП ДП+ Ukrnafta 65,99 68,99 68,99 81,99 85,99 WOG * 74,99 77,99 87,99 90,99 OKKO * 74,99 77,99 87,99 90,99 UPG * 71,90 74,90 84,90 87,90 БРСМ-Нафта * 68,99 * 81,99 85,99 AMIC Energy * 69,82 72,82 84,99 87,95 Parallel * 73,99 76,99 86,49 89,49

Що це означає для водіїв

Для споживачів це означає подальше розшарування ринку.

Преміальні мережі продовжують тримати вищі ціни, тоді як частина операторів намагається грати в більш доступному сегменті.

У результаті вибір АЗС дедалі більше впливає на реальні витрати водіїв — особливо для тих, хто регулярно заправляється дизелем.