Китайський автомобільний ринок у липні не продемонстрував очікуваного відновлення. Внутрішні продажі легкових автомобілів скоротилися на 21,1% та становили близько 1,47 млн машин. Водночас експорт китайських авто зріс одразу на 88,2% — до 923 тис. автомобілів.

За даними CPCA, на які посилається Укравтопром, розрив між внутрішнім та зовнішнім попитом стає однією з головних тенденцій китайського авторинку у другій половині 2026 року.

Продажі в Китаї продовжують падати

Липень став уже десятим місяцем поспіль, коли внутрішні продажі легкових авто в Китаї скорочуються.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Щоправда, темпи падіння дещо сповільнилися порівняно з червнем. Тоді продажі зменшилися на 23,4%, а експорт зріс на 82,1% — до 882 тис. автомобілів.

Попередні результати липня також давали підстави для більшого оптимізму. За перші 12 днів місяця падіння оцінювали лише у 15%, однак підсумкові показники виявилися значно гіршими.

За січень-липень внутрішні продажі легкових автомобілів у Китаї скоротилися на 20,5%. Порівняно з минулим роком ринок недорахувався приблизно 2,65 млн машин.

Електромобілі продаються краще всередині країни

Сегмент автомобілів на нових джерелах енергії демонструє дещо іншу картину. Внутрішні продажі електромобілів та plug-in гібридів у липні знизилися лише на 3,9%, тоді як їхній експорт зріс на рекордні 147,8%.

За окремими даними на основі статистики CPCA, роздрібні продажі NEV у липні становили близько 951 тис. автомобілів, а їхня частка на китайському ринку досягла рекордних 65,1%.

Таким чином, китайські виробники дедалі активніше компенсують слабкий внутрішній попит за рахунок закордонних ринків.

Китайські автовиробники роблять ставку на експорт

Слабкий попит усередині країни змушує виробників активніше виходити на зовнішні ринки. Китайські бренди збільшують поставки до Європи, Південно-Східної Азії, Латинської Америки та країн Близького Сходу.

Зокрема, у липні BYD продовжила нарощувати закордонні поставки, а Leapmotor перевищила позначку у 100 тис. глобальних продажів.

Експорт для китайського автопрому фактично перетворюється з додаткового джерела продажів на спосіб підтримувати завантаження виробничих потужностей.

Водночас це не вирішує проблему прибутковості. Через посилення конкуренції та активні знижки виробники стикаються з тиском на маржу. Додатковими факторами ризику залишаються подорожчання літієвих батарей та напівпровідникової пам'яті.

На думку представників CPCA, китайським автовиробникам дедалі складніше поєднувати прагнення переходити у дорожчі сегменти з реальним попитом. Покупці переважно шукають доступні автомобілі з хорошим співвідношенням ціни та оснащення, тоді як виробники намагаються підвищувати середню ціну своїх моделей.

Саме тому головним питанням для китайського авторинку у другій половині року залишається не лише рекордне зростання експорту, а й те, чи зможуть виробники зупинити падіння внутрішніх продажів без подальшого нарощування знижок.