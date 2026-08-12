Экспорт китайских авто вырос почти на 90%

Китайский автомобильный рынок в июле не продемонстрировал ожидаемое обновление. Внутренние продажи легковых автомобилей сократились на 21,1% и составили около 1,47 млн. машин. В то же время, экспорт китайских авто вырос сразу на 88,2% – до 923 тыс. автомобилей.

По данным CPCA, на которые ссылается Укравтопром, разрыв между внутренним и внешним спросом становится одной из главных тенденций китайского авторынка во второй половине 2026 года.

Продажи в Китае продолжают падать

Июль стал уже десятым месяцем подряд, когда внутренние продажи легковых автомобилей в Китае сокращаются.

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Правда, темпы падения несколько замедлились по сравнению с июнем. Тогда продажи снизились на 23,4%, а экспорт вырос на 82,1% – до 882 тыс. автомобилей.

Предыдущие результаты июля также давали повод для большего оптимизма. За первые 12 дней месяца падение оценивалось лишь в 15%, однако итоговые показатели оказались значительно хуже.

За январь-июль продажи легковых автомобилей в Китае сократились на 20,5%. По сравнению с прошлым годом рынок недосчитался примерно 2,65 млн машин.

Электромобили продаются лучше внутри страны

Сегмент автомобилей на новых источниках энергии показывает несколько иную картину. Внутренние продажи электромобилей и plug-in гибридов в июле снизились всего на 3,9%, в то время как их экспорт вырос на рекордные 147,8%.

По отдельным данным на основе статистики CPCA, розничные продажи NEV в июле составили около 951 тыс. автомобилей, а их доля на китайском рынке достигла рекордных 65,1%.

Таким образом, китайские производители все активнее компенсируют слабый внутренний спрос за счет зарубежных рынков.

Китайские автопроизводители делают ставку на экспорт

Слабый спрос внутри страны заставляет производителей активнее выходить на внешние рынки. Китайские бренды увеличивают поставки в Европу, Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку и страны Ближнего Востока.

В частности, в июле BYD продолжила наращивать зарубежные поставки, а Leapmotor превысила отметку в 100 тыс. глобальных продаж.

Экспорт для китайского автопрома фактически превращается из дополнительного источника продаж в способ поддерживать загрузку производственных мощностей.

В то же время, это не решает проблему доходности. Из-за усиления конкуренции и активных скидок производители сталкиваются с давлением на маржу. Дополнительными факторами риска остаются удорожание литиевых батарей и полупроводниковой памяти.

По мнению представителей CPCA, китайским автопроизводителям все сложнее совмещать стремление переходить в более дорогие сегменты с реальным спросом. Покупатели преимущественно ищут доступные автомобили с хорошим соотношением цены и оснастки, в то время как производители пытаются повышать среднюю цену своих моделей.

Именно поэтому главным вопросом для китайского авторынка во второй половине года остается не только рекордный рост экспорта, но и смогут ли производители остановить падение внутренних продаж без дальнейшего наращивания скидок.