Електромобілі допомогли Україні заощадити 72 мільярдів гривень на пальному: дослідження

Електромобілі в Україні стали не лише способом економити на пальному, а й фактором енергетичної безпеки. За новим дослідженням Transport & Environment та «Екодії», з початку повномасштабної війни парк електрокарів зріс у 5 разів, а їхні власники заощадили 72 млрд грн на пальному.

До речі у столиці готуються облаштувати зарядки на 13 тисяч місць

Електромобілі стали частиною енергетичної стійкості України

Парк акумуляторних електромобілів в Україні з початку повномасштабного вторгнення зріс у 5 разів, а загальна потужність публічної зарядної інфраструктури збільшилася майже втричі.

Станом на 2026 рік в Україні зареєстровано понад 250 тисяч електромобілів, а кількість зарядних точок перевищила 8 тисяч.

Власники електрокарів заощадили 72 млрд грн на пальному

За даними дослідження, електромобілі допомогли Україні зменшити залежність від імпорту викопного палива. Власники електрокарів заощадили 72 млрд грн на пальному.

Це еквівалентно 4 млн барелів нафти та 1,5 млн тонн CO2e викидів, яких вдалося уникнути.

Оскільки понад 85% дизелю та бензину Україна імпортує, користувачі електромобілів допомогли уникнути витрат на імпортовану нафту на 16 млрд грн.

Скасування пільг різко вдарило по ринку

Автори дослідження попереджають, що швидкий прогрес електромобільності опинився під ризиком після завершення дії податкових пільг на імпорт електромобілів у 2026 році.

Частка електромобілів на ринку впала з понад 40% наприкінці 2025 року до менш ніж 10% у першому кварталі 2026 року після завершення звільнення від ПДВ та імпортного мита.

Домашня зарядка залишається головною перевагою електромобіля

Окремо у дослідженні наголошують на важливості домашньої зарядки. В Україні вона залишається до 14 разів дешевшою за публічну зарядку.

Саме це робить електромобілі конкурентною альтернативою авто з двигунами внутрішнього згоряння для тих власників, які мають можливість заряджатися вдома.

Для ОСББ зарядки досі залишаються проблемою

Для багатьох мешканців багатоквартирних будинків встановлення домашніх зарядок досі ускладнене через дозвільні, технічні та фінансові бар’єри.

Автори дослідження рекомендують спростити процедури встановлення зарядок у багатоквартирних будинках і створити зрозумілі правила для ОСББ.

До речі в Україні вже понад 1000 швидких зарядок

Зарядної інфраструктури все ще не вистачає

Попри швидке зростання, зарядна інфраструктура в Україні залишається недостатньою. За даними дослідження, в Україні припадає приблизно одна зарядка на 35 електромобілів.

Для порівняння, у країнах Центральної та Східної Європи середній показник становить одна зарядка на 5 електромобілів.

Українська мережа TEN-T ще не відповідає вимогам ЄС

Лише 31% української базової мережі TEN-T у 2026 році відповідає вимогам європейського регламенту AFIR. Водночас це вже приблизно у 10 разів більше, ніж у 2024 році.

Це означає, що Україна швидко рухається в напрямку європейських стандартів, але міжміські коридори ще потребують значних інвестицій у швидкісні DC-зарядки.

Що пропонують автори дослідження

Серед ключових рекомендацій — не створювати додаткового фіскального навантаження на власників електромобілів після завершення податкових пільг, спростити встановлення домашніх зарядок, запровадити обов’язкові цілі покриття зарядною інфраструктурою відповідно до AFIR, а також підтримувати розвиток швидкісних DC-станцій і зарядних хабів із сонячною генерацією.