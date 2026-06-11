У столиці готуються облаштувати зарядки на 13 тисяч машиномісць

Київ розпочав підготовку до створення великої міської мережі зарядних станцій для електромобілів. Як повідомив в ході дискусії на виставці “Електроспектива 2026” заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов, місто збирає та аналізує інформацію щодо 6,5 тисячі потенційних локацій, які можуть бути використані для встановлення зарядної інфраструктури.

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Зарядки хочуть прив’язати до паркувального простору

Логіка міста зрозуміла: зарядна інфраструктура має розвиватися не хаотично, а там, де автомобілі реально стоять. Саме тому основою для аналізу стали паркувальні майданчики столиці.

За даними, представленими під час обговорення, у Києві є 1237 паркувальних майданчиків із сумарною місткістю 74 124 машиномісця. З цього масиву місто попередньо оцінює потенціал приблизно у 13 тисяч машиномісць, які можуть бути придатними для зарядки електромобілів.

Це не означає, що всі ці зарядки з’являться одночасно. Йдеться про формування карти можливостей: де є попит, де є технічна можливість підключення, де зарядки не заважатимуть паркуванню та де вони можуть бути економічно доцільними.

Костянтин Усов, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. Фото КМДА

Локації мають виставляти через Prozorro.Продажі

Ключова ідея проєкту — зробити доступ до локацій прозорим. За словами Костянтина Усова, після аналізу та підготовки місць право на їх використання для встановлення зарядних станцій надаватимуть через відкриті аукціони в системі Prozorro.Продажі.

Для ринку це важливий сигнал. Зарядна інфраструктура у великих містах часто впирається не лише в електрику, а й у доступ до землі, паркомісць і точок підключення. Якщо ці місця розподілятимуть через відкриті торги, оператори зарядних мереж отримають зрозумілі правила гри.

“Ми створюємо прозору модель розвитку зарядної інфраструктури в Києві. Після аналізу та підготовки локацій право на їх використання для встановлення зарядних станцій надаватимуть через відкриті аукціони в системі Prozorro.Продажі. Це гарантує рівні можливості для всіх учасників ринку та прозорість процесу”, — зазначив Усов.

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Технічну частину проєкту опрацьовує КП “Київтранспарксервіс” разом із балансоутримувачами електромереж, зокрема з ДТЕК. Вони мають визначити, які локації реально можна підключити до мережі, де вистачить потужності, а де потрібна модернізація.

Це один із головних фільтрів для майбутньої мережі. Бо сама наявність паркомісця ще не означає, що там можна швидко встановити зарядку. Потрібно врахувати доступну електричну потужність, відстань до точки підключення, навантаження на мережу, формат паркування та очікуваний попит.

Саме тому місто говорить не про механічне встановлення зарядок на всіх парковках, а про системне планування. Інакше можна отримати красиву карту зарядних точок, які будуть або технічно слабкими, або незручними для користувачів.

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Чому це важливо для власників електромобілів

Для Києва тема зарядок стає все актуальнішою. Кількість електромобілів в Україні швидко зростає, а столиця традиційно є одним із найбільших ринків для таких авто. Водночас не всі власники мають можливість заряджатися вдома, особливо якщо живуть у багатоповерхівках.

Саме міська зарядна інфраструктура має закрити цю проблему. Водій повинен мати можливість залишити автомобіль на паркінгу біля роботи, дому, торгового центру або транспортного вузла й паралельно зарядити батарею. Це особливо важливо для повільних і середньошвидкісних зарядок, які працюють не як “електрична АЗС”, а як частина звичайного паркування.

Ключова ідея проєкту — зробити доступ до локацій прозорим. Фото Freepik

Якщо Київ справді підготує велику кількість локацій і відкриє їх для операторів через прозорі аукціони, це може суттєво прискорити розвиток зарядної мережі. Для власників електромобілів це означатиме менше залежності від кількох популярних станцій і більше шансів заряджатися там, де автомобіль і так стоїть.

Питання тарифів поки що залишається складним

Окремою проблемою для міста є регулювання паркувальних тарифів. Під час дискусії Костянтин Усов зазначав, що чинна постанова Кабміну про порядок затвердження тарифів на паркування фактично не дозволяє місту гнучко формувати окремі умови для електромобілів, каршерингу чи інших сервісів, які могли б стати частиною транспортної системи майбутнього.

Це важливий нюанс. Зарядка електромобіля на міському паркінгу — це не просто продаж електроенергії. Це поєднання паркування, доступу до інфраструктури, сервісу оператора зарядної мережі та міської політики щодо транспорту. Тому без оновлення правил місту буде складно створювати спеціальні стимули або гнучкі тарифи для електромобілів.

За словами Усова, Київ уже обговорював це питання з профільними міністерствами й виступає за дерегуляцію порядку затвердження тарифів на паркування.

Місто хоче уникнути хаотичного сценарію

Сьогодні зарядки в українських містах часто з’являються точково: біля торгових центрів, бізнес-центрів, АЗС, житлових комплексів або там, де оператор зміг домовитися про підключення. Це працює, але не завжди створює рівномірну й зручну мережу.

Київська модель має бути іншою. Спершу місто визначає потенційні місця, перевіряє технічні можливості, оцінює попит, а вже потім виставляє локації на відкриті торги. Такий підхід може зробити розвиток зарядної інфраструктури більш передбачуваним як для операторів, так і для водіїв.

Для ринку це також означає, що зарядки стають частиною міської транспортної політики, а не лише приватною ініціативою окремих компаній. І це правильний напрямок, бо без участі міста масштабувати зарядну інфраструктуру у мегаполісі дуже складно.

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Попереду — аналіз і аукціони

Поки що Київ перебуває на підготовчому етапі. Місто збирає дані, аналізує 6,5 тисячі потенційних локацій і перевіряє технічні можливості підключення. Після цього мають з’явитися конкретні майданчики, які зможуть отримати оператори зарядних станцій.

Якщо проєкт запрацює, Київ може отримати одну з найбільших системно підготовлених мереж зарядної інфраструктури в Україні. І головне — вона буде розвиватися не випадково, а навколо реального паркувального простору міста.

Для власників електромобілів це означає просту річ: зарядка має стати ближчою до щоденного маршруту. Не окремою пригодою, а звичайною частиною міського паркування.