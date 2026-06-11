В столице готовятся обустроить зарядки на 13 тысяч машиномест

Киев начал подготовку к созданию большой городской сети зарядных станций для электромобилей. Как сообщил в ходе дискуссии на выставке “Электроспектива 2026” заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Константин Усов, город собирает и анализирует информацию о 6,5 тысячи потенциальных локаций, которые могут быть использованы для установки зарядной инфраструктуры.

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Зарядки хотят привязать к парковочному пространству

Логика города понятна: зарядная инфраструктура должна развиваться не хаотично, а там, где автомобили реально стоят. Именно поэтому основой для анализа стали парковочные площадки столицы.

По данным, представленным во время обсуждения, в Киеве есть 1237 парковочных площадок с суммарной вместимостью 74 124 машиноместа. Из этого массива город предварительно оценивает потенциал примерно в 13 тысяч машиномест, которые могут быть пригодными для зарядки электромобилей.

Это не означает, что все эти зарядки появятся одновременно. Речь идет о формировании карты возможностей: где есть спрос, где есть техническая возможность подключения, где зарядки не будут мешать парковке и где они могут быть экономически целесообразными.

Константин Усов, заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. Фото КГГА

Локации должны выставлять через Prozorro.Продажи

Ключевая идея проекта - сделать доступ к локациям прозрачным. По словам Константина Усова, после анализа и подготовки мест право на их использование для установки зарядных станций будут предоставлять через открытые аукционы в системе Prozorro.Продажи.

Для рынка это важный сигнал. Зарядная инфраструктура в крупных городах часто упирается не только в электричество, но и в доступ к земле, паркомест и точек подключения. Если эти места будут распределять через открытые торги, операторы зарядных сетей получат понятные правила игры.

“Мы создаем прозрачную модель развития зарядной инфраструктуры в Киеве. После анализа и подготовки локаций право на их использование для установки зарядных станций будут предоставлять через открытые аукционы в системе Prozorro.Продажи. Это гарантирует равные возможности для всех участников рынка и прозрачность процесса”, - отметил Усов.

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Техническую часть проекта прорабатывает КП “Киевтранспарксервис” вместе с балансодержателями электросетей, в частности с ДТЭК. Они должны определить, какие локации реально можно подключить к сети, где хватит мощности, а где нужна модернизация.

Это один из главных фильтров для будущей сети. Потому что само наличие паркоместа еще не означает, что там можно быстро установить зарядку. Нужно учесть доступную электрическую мощность, расстояние до точки подключения, нагрузки на сеть, формат парковки и ожидаемый спрос.

Именно поэтому город говорит не о механической установке зарядок на всех парковках, а о системном планировании. Иначе можно получить красивую карту зарядных точек, которые будут или технически слабыми, или неудобными для пользователей.

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Почему это важно для владельцев электромобилей

Для Киева тема зарядок становится все более актуальной. Количество электромобилей в Украине быстро растет, а столица традиционно является одним из крупнейших рынков для таких авто. В то же время не все владельцы имеют возможность заряжаться дома, особенно если живут в многоэтажках.

Именно городская зарядная инфраструктура должна закрыть эту проблему. Водитель должен иметь возможность оставить автомобиль на паркинге возле работы, дома, торгового центра или транспортного узла и параллельно зарядить батарею. Это особенно важно для медленных и среднескоростных зарядок, которые работают не как “электрическая АЗС”, а как часть обычной парковки.

Ключевая идея проекта - сделать доступ к локациям прозрачным. Фото Freepik

Если Киев действительно подготовит большое количество локаций и откроет их для операторов через прозрачные аукционы, это может существенно ускорить развитие зарядной сети. Для владельцев электромобилей это будет означать меньше зависимости от нескольких популярных станций и больше шансов заряжаться там, где автомобиль и так стоит.

Вопрос тарифов пока остается сложным

Отдельной проблемой для города является регулирование парковочных тарифов. Во время дискуссии Константин Усов отмечал, что действующее постановление Кабмина о порядке утверждения тарифов на парковку фактически не позволяет городу гибко формировать отдельные условия для электромобилей, каршеринга или других сервисов, которые могли бы стать частью транспортной системы будущего.

Это важный нюанс. Зарядка электромобиля на городском паркинге - это не просто продажа электроэнергии. Это сочетание парковки, доступа к инфраструктуре, сервиса оператора зарядной сети и городской политики в отношении транспорта. Поэтому без обновления правил городу будет сложно создавать специальные стимулы или гибкие тарифы для электромобилей.

По словам Усова, Киев уже обсуждал этот вопрос с профильными министерствами и выступает за дерегуляцию порядка утверждения тарифов на парковку.

Город хочет избежать хаотичного сценария

Сегодня зарядки в украинских городах часто появляются точечно: возле торговых центров, бизнес-центров, АЗС, жилых комплексов или там, где оператор смог договориться о подключении. Это работает, но не всегда создает равномерную и удобную сеть.

Киевская модель должна быть другой. Сначала город определяет потенциальные места, проверяет технические возможности, оценивает спрос, а уже потом выставляет локации на открытые торги. Такой подход может сделать развитие зарядной инфраструктуры более предсказуемым как для операторов, так и для водителей.

Для рынка это также означает, что зарядки становятся частью городской транспортной политики, а не только частной инициативой отдельных компаний. И это правильное направление, потому что без участия города масштабировать зарядную инфраструктуру в мегаполисе очень сложно.

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Впереди - анализ и аукционы

Пока Киев находится на подготовительном этапе. Город собирает данные, анализирует 6,5 тысяч потенциальных локаций и проверяет технические возможности подключения. После этого должны появиться конкретные площадки, которые смогут получить операторы зарядных станций.

Если проект заработает, Киев может получить одну из крупнейших системно подготовленных сетей зарядной инфраструктуры в Украине. И главное - она будет развиваться не случайно, а вокруг реального парковочного пространства города.

Для владельцев электромобилей это означает простую вещь: зарядка должна стать ближе к ежедневному маршруту. Не отдельным приключением, а обычной частью городской парковки.