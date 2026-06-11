Платные дороги в Украине неизбежны: что объяснили в Минразвития

В Украине пока нет отдельного закона о толлинге - то есть плату за пользование дорогами. Но такая система все равно должна появиться, поскольку это часть европейского регулирования, объяснил заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач в панельной дискуссии на выставке “Электроспектива”, пишет Auto24.

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Платные дороги - это не только шлагбаум на трассе

Когда в Украине говорят о платных дорогах, многие представляют отдельную трассу с пунктами оплаты, как в некоторых странах Европы. Но толлинг - это более широкое понятие. Это может быть виньетка для всех автомобилей, отдельная плата для коммерческого транспорта или система, где размер платежа зависит от категории транспортного средства.

Сергей Деркач (слева с микрофоном) на панельной дискуссии выставки “Электроспектива”. Фото Авто24

Сергей Деркач объясняет, что в Европе есть разные модели. В одних странах платят фактически все водители независимо от того, или это электромобиль, или машина с бензиновым или дизельным двигателем. Логика проста: если автомобиль пользуется дорогой, он участвует в финансировании ее содержания.

В других странах основной акцент делают на коммерческом транспорте. Прежде всего на грузовиках и автобусах, потому что именно они больше нагружают дорожное покрытие и чаще используют дороги для заработка.

Электромобили не должны быть отдельной “жертвой”

Отдельный вопрос - должна ли плата за дороги быть выше для электромобилей, ведь они не платят топливные акцизы так, как автомобили с ДВС. По логике Деркача, специально ухудшать условия именно для электромобилей не стоит.

Правила должны быть равными для всех транспортных средств в пределах соответствующей категории. Легковой автомобиль - это один уровень воздействия на дорогу. Грузовик или автобус - совсем другой.

Иначе говоря, электромобиль не должен автоматически платить больше только потому, что он электрический. Но если автомобиль пользуется дорогой, полностью выводить его из системы финансирования инфраструктуры тоже нелогично.

Самая большая проблема дорог – не количество авто, а перегрузка

Деркач отдельно обращает внимание на распространенный миф: дороги якобы разрушаются из-за большого количества транспорта или из-за бензовозов. По его словам, главный фактор разрушения дорожного покрытия - перегрузка.

Каждая дорога имеет свой допустимый вес. Для дороги первой категории это может быть около 40 тонн, для местных дорог - 20 тонн или даже меньше. Если по такой дороге регулярно едут грузовики с 50 – 60 тоннами, покрытие разрушается значительно быстрее, чем заложено в проекте.

Именно поэтому, по мнению заместителя министра, не стоит путать бензовозы с перегруженным транспортом. Бензовоз сложно “пересыпать” сверх нормы, потому что его вместимость ограничена конструкцией цистерны. Зато перегрузка чаще возникает в других сегментах - зерновозы, металл, карьерные грузы, камень и другие тяжелые перевозки.

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Почему коммерческий транспорт должен платить больше

У коммерческого транспорта другая логика использования дорог. Он больше ездит, перевозит тяжелые грузы, зарабатывает на перевозках и создает больший риск для инфраструктуры. Поэтому в европейской практике именно грузовики и автобусы часто становятся первыми кандидатами на отдельную плату.

Это не наказание для бизнеса, а попытка честно распределить расходы. Если грузовик разрушает дорогу сильнее, чем легковой автомобиль, он должен больше участвовать в финансировании ремонта и содержания этой дороги.

Для Украины это особенно важно, потому что проблема перегруженных фур остается одной из главных причин преждевременного разрушения покрытия. И без контроля веса любая система платы за дороги будет неполной.

Почему концессионные дороги в Украине не заработали раньше

Еще один важный момент – интенсивность движения. Чтобы частный инвестор зашел в концессию, вложил деньги в дорогу, а потом возвращал их через плату за проезд, нужен стабильный и достаточно большой трафик.

По словам Деркача, еще до 2022 года расчеты показывали, что на украинских дорогах часто не было того количества транспорта, которое сделало бы классическую концессионную модель экономически привлекательной. То есть проблема была не только в законодательстве или нежелании инвесторов, но и в самой экономике проектов.

Поэтому будущая плата за дороги в Украине, вероятнее всего, не будет просто копией платных автобанов из Италии или Франции. Система должна быть адаптирована к украинскому трафику, структуре перевозок и состоянию дорожной сети.

Пункт оплаты дорог в Австрии. Фото ohb-austria.at

Плата должна быть понятной, а не взятой “с потолка”

Главная мысль Деркача – плату за дороги нужно вводить системно. Нельзя просто взять одну сумму для легковых авто, другую для грузовиков, третью для электромобилей и не объяснить, откуда эти цифры взялись.

Нужно обоснование: кто сколько ездит, какой тип дороги использует, какую нагрузку создает, или это частная поездка, или коммерческая перевозка. Без такой логики любая плата будет восприниматься как очередной налог, а не как вклад в нормальные дороги.

Для водителей это означает одно: тема платных дорог в Украине никуда не исчезнет. Она вернется вместе с евроинтеграцией, обновлением транспортного законодательства и необходимостью финансировать восстановление инфраструктуры.

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