Смертность на украинских дорогах уменьшилась на 20%: в чем причина

По данным патрульная полиция Украины, в январе–марте 2026 года на дорогах Украины погибли 485 человек (на 20% меньше чем за аналогичный период прошлого года). Еще 5257 (-11%) человек получили травмы различной степени тяжести. Всего зафиксировано 4147 ДТП (-14%) с погибшими или пострадавшими.

Главные причины смертельных ДТП

Анализ структуры аварийности показывает четкую концентрацию рисков:

превышение безопасной скорости - 255 погибших

переход пешеходов в неустановленном месте - 38 погибших

выезд на встречную полосу (без обгона) - 30 погибших

Фактически превышение безопасной скорости остается доминирующим фактором - на него приходится более половины смертей. При этом полиция контролирует установленную скорость. В чем разница между этими терминами подробно объясняем здесь.

Когда риск самый высокий

Статистика демонстрирует типичную, но тревожную закономерность:

больше всего ДТП происходит в промежутке 17:00–18:00

самый опасный день недели - пятница

Это период пикового трафика, усталости водителей после рабочего дня и снижения концентрации.

Что стоит за цифрами

Эти данные отражают не только нарушение правил, но и системные проблемы:

некорректный контроль скоростного режима

рискованное поведение пешеходов

распространенность опасных маневров

Отдельно стоит обратить внимание, что значительная часть смертельных случаев является потенциально предупредительной - то есть могла бы не произойти при соблюдении базовых правил.

Почему уменьшилось ДТП

Показатели I квартала 2026 года улучшились благодаря нескольким факторам:

Уменьшение количество автомобилей на дорогах из-за массовой миграции населения в результате продолжения “военного положения” и мобилизации.

Значительное подорожание топлива привело к уменьшению количества поездок на собственном транспорте.