Смертность на украинских дорогах уменьшилась на 20%: в чем причина

Смертность на дорогах уменьшилась на 20%
По данным патрульная полиция Украины, в январе–марте 2026 года на дорогах Украины погибли 485 человек (на 20% меньше чем за аналогичный период прошлого года). Еще 5257 (-11%) человек получили травмы различной степени тяжести. Всего зафиксировано 4147 ДТП (-14%) с погибшими или пострадавшими.
Главные причины смертельных ДТП
Анализ структуры аварийности показывает четкую концентрацию рисков:
- превышение безопасной скорости - 255 погибших
- переход пешеходов в неустановленном месте - 38 погибших
- выезд на встречную полосу (без обгона) - 30 погибших
Фактически превышение безопасной скорости остается доминирующим фактором - на него приходится более половины смертей. При этом полиция контролирует установленную скорость. В чем разница между этими терминами подробно объясняем здесь.
Когда риск самый высокий
Статистика демонстрирует типичную, но тревожную закономерность:
- больше всего ДТП происходит в промежутке 17:00–18:00
- самый опасный день недели - пятница
Это период пикового трафика, усталости водителей после рабочего дня и снижения концентрации.
Что стоит за цифрами
Эти данные отражают не только нарушение правил, но и системные проблемы:
- некорректный контроль скоростного режима
- рискованное поведение пешеходов
- распространенность опасных маневров
Отдельно стоит обратить внимание, что значительная часть смертельных случаев является потенциально предупредительной - то есть могла бы не произойти при соблюдении базовых правил.
Почему уменьшилось ДТП
Показатели I квартала 2026 года улучшились благодаря нескольким факторам:
Уменьшение количество автомобилей на дорогах из-за массовой миграции населения в результате продолжения “военного положения” и мобилизации.
Значительное подорожание топлива привело к уменьшению количества поездок на собственном транспорте.