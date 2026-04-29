Смертність на українських дорогах зменшилась на 20%: у чому причина

ФОТО: freepik.com|
Смертність на дорогах зменшилась на 20%
За даними патрульна поліція України, у січні–березні 2026 року на дорогах України загинули 485 людей (на 20% менше ніж за аналогічний період минулого року). Ще 5257 (-11%) осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Загалом зафіксовано 4147 ДТП (-14%) із загиблими або постраждалими.
Головні причини смертельних ДТП
Аналіз структури аварійності показує чітку концентрацію ризиків:
- перевищення безпечної швидкості — 255 загиблих
- перехід пішоходів у невстановленому місці — 38 загиблих
- виїзд на зустрічну смугу (без обгону) — 30 загиблих
Фактично перевищення безпечної швидкості залишається домінуючим фактором — на нього припадає понад половина смертей. При цьому поліція контролює встановлену швидкість. У чому різниця між цими термінами докладно пояснюємо тут.
Коли ризик найвищий
Статистика демонструє типову, але тривожну закономірність:
- найбільше ДТП стається у проміжку 17:00–18:00
- найнебезпечніший день тижня — п’ятниця
Це період пікового трафіку, втоми водіїв після робочого дня та зниження концентрації.
Що стоїть за цифрами
Ці дані відображають не лише порушення правил, а й системні проблеми:
- некоректний контроль швидкісного режиму
- ризикована поведінка пішоходів
- розповсюдженість небезпечних маневрів
Окремо варто звернути увагу, що значна частина смертельних випадків є потенційно запобіжною — тобто могла б не статися за дотримання базових правил.
Чому поменшало ДТП
Показники І кварталу 2026 року покращились завдяки кільком факторам:
Зменшення кількість автомобілів на дорогах через масову міграцію населення у наслідок продовження “військового стану” та мобілізації.
Значне подорожчання пального призвело до зменшення кількості поїздок на власному транспорті.