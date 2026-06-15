Электромобили помогли Украине сэкономить 72 миллиарда гривен на топливе: исследование

Электромобили в Украине стали не только способом экономить на топливе, но и фактором энергетической безопасности. Согласно новому исследованию Transport & Environment и «Экодии», с начала полномасштабной войны парк электрокаров вырос в 5 раз, а их владельцы сэкономили 72 млрд грн на топливе.

Кстати в столице готовятся оборудовать зарядные станции на 13 тысяч мест

Электромобили стали частью энергетической устойчивости Украины

Парк аккумуляторных электромобилей в Украине с начала полномасштабного вторжения вырос в 5 раз, а общая мощность общественной зарядной инфраструктуры увеличилась почти втрое.

По состоянию на 2026 год в Украине зарегистрировано более 250 тысяч электромобилей, а количество зарядных точек превысило 8 тысяч.

Владельцы электрокаров сэкономили 72 млрд грн на топливе

По данным исследования, электромобили помогли Украине уменьшить зависимость от импорта ископаемого топлива. Владельцы электрокаров сэкономили 72 млрд грн на топливе.

Это эквивалентно 4 млн баррелей нефти и 1,5 млн тонн выбросов CO2e, которых удалось избежать.

Поскольку более 85% дизельного топлива и бензина Украина импортирует, пользователи электромобилей помогли избежать расходов на импортируемую нефть на 16 млрд грн.

Отмена льгот резко ударила по рынку

Авторы исследования предупреждают, что быстрый прогресс электромобильности оказался под угрозой после прекращения действия налоговых льгот на импорт электромобилей в 2026 году.

Доля электромобилей на рынке упала с более чем 40% в конце 2025 года до менее чем 10% в первом квартале 2026 года после прекращения освобождения от НДС и импортной пошлины.

Домашняя зарядка остается главным преимуществом электромобиля

Отдельно в исследовании подчеркивается важность домашней зарядки. В Украине она остается до 14 раз дешевле публичной зарядки.

Именно это делает электромобили конкурентоспособной альтернативой автомобилям с двигателями внутреннего сгорания для тех владельцев, которые имеют возможность заряжаться дома.

Для ОСМД зарядки до сих пор остаются проблемой

Для многих жителей многоквартирных домов установка домашних зарядных станций до сих пор затруднена из-за разрешительных, технических и финансовых барьеров.

Авторы исследования рекомендуют упростить процедуры установки зарядных станций в многоквартирных домах и создать понятные правила для ОСМД.

Кстати в Украине уже более 1000 быстрых зарядок

Зарядной инфраструктуры все еще не хватает

Несмотря на быстрый рост, зарядная инфраструктура в Украине остается недостаточной. По данным исследования, в Украине приходится примерно одна зарядка на 35 электромобилей.

Для сравнения, в странах Центральной и Восточной Европы средний показатель составляет одна зарядка на 5 электромобилей.

Украинская сеть TEN-T еще не соответствует требованиям ЕС

Лишь 31% украинской базовой сети TEN-T в 2026 году соответствует требованиям европейского регламента AFIR. В то же время это уже примерно в 10 раз больше, чем в 2024 году.

Это означает, что Украина быстро движется в направлении европейских стандартов, но междугородние коридоры еще требуют значительных инвестиций в скоростные DC-зарядки.

Что предлагают авторы исследования

Среди ключевых рекомендаций — не создавать дополнительную фискальную нагрузку на владельцев электромобилей после завершения налоговых льгот, упростить установку домашних зарядных устройств, ввести обязательные цели покрытия зарядной инфраструктурой в соответствии с AFIR, а также поддерживать развитие скоростных DC-станций и зарядных хабов с солнечной генерацией.