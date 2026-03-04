Електромобілі у лютому купували поштучно: які саме

Після відновлення ПДВ на імпорт автомобілів з початку 2026 року ринок авто на електротязі впав у піке. За даними Інституту досліджень авторинку, нові електромобілі купували поштучно, а на ринку свіжоввезених вживаних та перепродажів спостерігається суттєвий спад.

Цифри місяця: різке гальмування

У лютому відбулося 1 916 внутрішніх перепродажів електромобілів. Це мінус 47,4% у порівнянні з січнем і мінус 31,9% у річному вимірі.

Імпорт вживаних авто склав лише 803 одиниці — падіння на 43,2% M-M та на 79,2% Y-Y.

Сегмент нових електромобілів просів найболючіше: 135 реєстрацій. Мінус 84,6% до попереднього місяця і мінус 79,4% у річному вимірі.

Фактично ринок повернувся до рівнів 2021 – початку 2022 року, коли електромобілі ще не були масовим явищем.

Внутрішній ринок: ставка на перевірені моделі

Сегмент перепродажів залишається найбільш стабільним. Логіка проста: ці автомобілі вже розмитнені, нове податкове навантаження на них не впливає.

Найпопулярнішим традиційно залишається Nissan Leaf — класичний «вхідний квиток» у світ електромобільності.

Стабільний попит мають Tesla Model 3, Tesla Model Y та Tesla Model S — завдяки технологічності та ліквідності. Серед компактів тримаються Volkswagen e-Golf та Renault ZOE. У сегменті кросоверів поступово переходить у «вторинку» Volkswagen ID.4. Популярні також Hyundai Kona Electric, Kia Niro EV та Chevrolet Bolt EV.

«Пригон»: мінімум ризику, максимум ліквідності

Імпорт з США та Європи не зупинився повністю, але покупці стали обережнішими. У фокусі — моделі, які легко продати далі.

Найбільший попит зберігають Tesla Model Y і Tesla Model 3. Продовжують завозити Nissan Leaf та Chevrolet Bolt EV. У преміум-сегменті тримається Tesla Model S. З Європи та Кореї приганяють Kia Niro EV та Hyundai Kona Electric. Нішево заходять Kia EV6 і Ford Mustang Mach-E.

Нові електромобілі: китайське домінування

Серед 135 нових авто, зареєстрованих у лютому, 115 вироблені в Китаї. Сегмент фактично повністю зайняли китайські бренди та суббренди.

Домінує BYD Sea Lion 07 разом з іншими моделями BYD. У преміальному сегменті присутні Zeekr 001 та Zeekr 7X. З’являються й цікаві варіанти на кшталт Xiaomi YU7 — для аудиторії, орієнтованої на цифрову екосистему.

Водночас правило «180 днів» фактично обмежило масовий приплив нових китайських авто. У категорію вживаних вони майже не переходять: лише 34 автомобілі з 803 імпортованих у лютому — китайського походження.

Що це означає для ринку

Головний висновок лютого — грудневий бум не був спекулятивним. Якби машини купували «під перепродаж» після повернення ПДВ, ми б побачили вибух на вторинному ринку. Натомість маємо падіння. Отже, 99% торішніх покупок були для особистого користування.

Повернення ПДВ не дало бюджету прогнозованого ефекту. Замість «лінійного» множення тисяч машин на 20% податку ми отримали різке скорочення імпорту. Фактично — зниження до докризових обсягів.

У підсумку програли всі: покупці втратили податкову пільгу без альтернативної підтримки (субсидій чи грантів), а держава — темпи оновлення автопарку сучасними електромобілями.

