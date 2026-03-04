Электромобили в феврале покупали поштучно: какие именно

После восстановления НДС на импорт автомобилей с начала 2026 года рынок авто на электротяге упал в пике. По данным Института исследований авторынка, новые электромобили покупали поштучно, а на рынке свежепривезенных подержанных и перепродаж наблюдается существенный спад.

Цифры месяца: резкое торможение

В феврале произошло 1 916 внутренних перепродаж электромобилей. Это минус 47,4% по сравнению с январем и минус 31,9% в годовом измерении.

Импорт подержанных авто составил всего 803 единицы - падение на 43,2% M-M и на 79,2% Y-Y.

Сегмент новых электромобилей просел больнее всего: 135 регистраций. Минус 84,6% к предыдущему месяцу и минус 79,4% в годовом измерении.

Фактически рынок вернулся к уровням 2021 – начала 2022 года, когда электромобили еще не были массовым явлением.

Внутренний рынок: ставка на проверенные модели

Сегмент перепродаж остается наиболее стабильным. Логика проста: эти автомобили уже растаможены, новая налоговая нагрузка на них не влияет.

Самым популярным традиционно остается Nissan Leaf - классический "входной билет" в мир электромобильности.

Стабильным спросом пользуются Tesla Model 3, Tesla Model Y и Tesla Model S - благодаря технологичности и ликвидности. Среди компактов держатся Volkswagen e-Golf и Renault ZOE. В сегменте кроссоверов постепенно переходит во "вторичку" Volkswagen ID.4. Популярны также Hyundai Kona Electric, Kia Niro EV и Chevrolet Bolt EV.

"Пригон": минимум риска, максимум ликвидности

Импорт из США и Европы не остановился полностью, но покупатели стали осторожнее. В фокусе - модели, которые легко продать дальше.

Наибольшим спросом сохраняют Tesla Model Y и Tesla Model 3. Продолжают завозить Nissan Leaf и Chevrolet Bolt EV. В премиум-сегменте держится Tesla Model S. Из Европы и Кореи пригоняют Kia Niro EV и Hyundai Kona Electric. Нишево заходят Kia EV6 и Ford Mustang Mach-E.

Новые электромобили: китайское доминирование

Среди 135 новых авто, зарегистрированных в феврале, 115 произведены в Китае. Сегмент фактически полностью заняли китайские бренды и суббренды.

Доминирует BYD Sea Lion 07 вместе с другими моделями BYD. В премиальном сегменте присутствуют Zeekr 001 и Zeekr 7X. Появляются и интересные варианты вроде Xiaomi YU7 - для аудитории, ориентированной на цифровую экосистему.

В то же время правило "180 дней" фактически ограничило массовый приток новых китайских авто. В категорию подержанных они почти не переходят: только 34 автомобиля из 803 импортированных в феврале - китайского происхождения.

Что это значит для рынка

Главный вывод февраля - декабрьский бум не был спекулятивным. Если бы машины покупали "под перепродажу" после возврата НДС, мы бы увидели взрыв на вторичном рынке. Вместо этого имеем падение. Итак, 99% прошлогодних покупок были для личного пользования.

Возврат НДС не дал бюджету прогнозируемого эффекта. Вместо "линейного" умножения тысяч машин на 20% налога мы получили резкое сокращение импорта. Фактически - снижение до докризисных объемов.

В итоге проиграли все: покупатели потеряли налоговую льготу без альтернативной поддержки (субсидий или грантов), а государство - темпы обновления автопарка современными электромобилями.

Больше деталей и аналитики - в видео соучредителей Института исследований авторынка Станислава Бучацкого и Остапа Новицкого.