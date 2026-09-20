Названо електромобілі з найбільшим запасом ходу у 2026 році: топ-10 моделей

До рейтингу InsideEVs увійшли 46 моделей, а редакція Auto24 окремо виділила 10 електромобілів із найбільшим запасом ходу. Дані базуються на показниках Агентства з охорони довкілля США (EPA) чи офіційних даних виробників.

Вони доволі показові, хоча реальний запас ходу може відрізнятися залежно від температури, швидкості, стилю водіння та інших умов. EPA також окремо враховує різні версії однієї моделі. У рейтингу наведено саме модифікацію з максимальною заявленою дальністю.

1. Lucid Air Grand Touring – 824 км

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Lucid Air Grand Touring очолює рейтинг електромобілів із найбільшим запасом ходу у США. Версія з 19-дюймовими колесами має показник EPA на рівні 512 миль (824 км) на одному заряді. При цьому великий запас ходу не означає низьку продуктивність. Двомоторна повнопривідна силова установка розвиває 830 кінських сил, а розгін від 0 до 100 км/год займає близько 3 секунд.

2. Chevrolet Silverado EV – 795 км

Електричний Chevrolet Silverado EV має найбільший запас ходу серед пікапів, представлених у рейтингу. Максимальний показник EPA становить 795 кілометрів.

Модель побудована на платформі Ultium, яку General Motors використовує також для інших великих електромобілів концерну. Silverado EV поєднує великий запас ходу з можливістю буксирування та практичністю пікапа.

3. GMC Sierra EV Denali – 769 км

GMC Sierra EV Denali використовує ту саму платформу, що й Chevrolet Silverado EV. Для версії Denali 1 заявлений запас ходу становить 478 миль, або 769 кілометрів.

Пікап оснащується двома електродвигунами. У режимі Max Power їхня сумарна віддача сягає 760 к.с., а максимальний крутний момент – близько 1064 Нм. Система швидкої зарядки постійним струмом підтримує потужність до 350 кВт. За даними виробника, за 10 хвилин заряджання можна отримати близько 161 кілометра додаткового запасу ходу.

4. Cadillac Escalade IQ – 748 км

Електричний Cadillac Escalade IQ має один із найбільших акумуляторів серед серійних електромобілів. Його батарея ємністю близько 200 кВт-год забезпечує запас ходу до 465 миль, або 748 кілометрів, за методикою EPA.

5. Lucid Gravity – 724 км

Кросовер Lucid Gravity переносить технології електричного седана Air у більш практичний формат. Трирядний SUV здатний долати до 724 кілометрів на одному заряді. Модель також вирізняється високою швидкістю заряджання. Lucid позиціонує Gravity як сімейний електромобіль із великим запасом ходу та можливістю швидко поповнювати заряд акумулятора.

6. BMW iX3 – 698 км

Новий BMW iX3 став першим електромобілем марки на платформі Neue Klasse. Максимальний запас ходу моделі в США заявлений на рівні 434 миль, або 698 кілометрів.

Електромобіль використовує 800-вольтову електричну архітектуру та підтримує заряджання постійним струмом потужністю до 400 кВт.

7. Rivian R1T – 676 км

Оновлений електричний пікап Rivian R1T отримав запас ходу до 420 миль, або 676 кілометрів. Порівняно з попередньою версією показник збільшився на 10 миль, або приблизно 16 км. Виробник досяг цього завдяки низці змін у конструкції автомобіля, виробничому процесі та програмному забезпеченні.

8. Rivian R1S – 660 км

Семимісний Rivian R1S використовує ті самі технічні напрацювання, що й пікап R1T. Його максимальний запас ходу становить 410 миль, або 660 кілометрів. Після оновлення модель також отримала близько 16 км додаткового запасу ходу порівняно з попередньою версією.

9. Audi A6 e-tron – 636 км

Електричний Audi A6 e-tron побудований на спеціалізованій платформі PPE. У версії з найбільшим запасом ходу модель може подолати до 395 миль, або 636 кілометрів, за американською методикою оцінювання.

PPE також передбачає підтримку високої потужності заряджання постійним струмом, що дозволяє скоротити час перебування автомобіля біля зарядної станції.

10. Mercedes-Benz EQS – 628 км

Замикає десятку Mercedes-Benz EQS. Седан у версії з найбільшим запасом ходу має показник EPA на рівні 390 миль, або 628 кілометрів.

EQS залишається електричною альтернативою флагманському S-Class і поєднує великий запас ходу з орієнтацією на комфорт та оснащення преміум-класу.