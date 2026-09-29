Електромобілі зламали систему: чому для Lamborghini шалена швидкість більше не головне

Як пише видання Motor1 з посиланням на CarExpert, часи, коли для створення суперкара було достатньо потужного двигуна та яскравого дизайну, залишилися в минулому. Директор лінійки моделі Temerario Паоло Раккетті заявив, що сьогодні швидкість – це необхідна, але вже недостатня умова для статусу суперспортивного авто. Проблема виникла там, де її не чекали.

Сучасні електричні сімейні седани та кросовери навчилися вистрілювати до першої сотні менш ніж 4 секунди. Відповідно, хизуватися сухими цифрами розгону в конфігураторі більше немає сенсу – це вже не викликає колишнього "вау-ефекту".

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Емоції замість сухих цифр

Тепер Lamborghini робить ставку на емоції, звук, керованість та загальні враження від водіння. Саме тому компанія зберігає життя легендарному V12, а на зміну атмосферному V10 прийшов новий V8 з подвійним турбонаддувом, який крутиться до 10 000 обертів на хвилину.

При цьому повертати механічну коробку передач італійці не планують, вважаючи себе найбільш інноваційним брендом у сегменті. Повністю електричний суперкар від Lamborghini поки відкладається на невизначений термін.

Натомість бренд активно впроваджує гібридні технології у моделях Revuelto, Temerario та Urus SE. Це дозволяє вписатися в жорсткі екологічні норми, але при цьому зберегти той самий рев двигуна, за який клієнти готові платити величезні гроші.