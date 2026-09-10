Електрична Mazda CX-6e вразила ціною, відсутністю дзеркал та величезним екраном

Як повідомляє британське видання Autocar, Mazda робить чергову спробу закріпитися на ринку електромобілів з новою моделлю CX-6e. Це адаптована для Європи версія моделі EZ-60, яка вже продається в Китаї.

Кросовер ділить платформу з седаном 6e і має відверто китайське коріння від Changan, але "загорнутий" у фірмовий європейський дизайн Mazda.

Головний козир новинки – адекватний прайс. У Великій Британії ціни стартують від 42 990 фунтів стерлінгів. За ці гроші ви отримуєте великий кросовер довжиною 4,8 метра, що за габаритами грає в одній лізі з Audi Q6 E-tron та BMW iX3, але коштує відчутно дешевше за німецьких конкурентів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Для українського покупця, який розглядає пригін або офіційну покупку в майбутньому, це дуже цікава альтернатива преміуму.

Що під капотом та скільки проїде

Наразі в Британії доступна лише одна конфігурація: батарея ємністю 78 кВт-год (літій-залізо-фосфатна) та один електромотор на задній осі, який видає 255 кінських сил. Заявлений запас ходу за циклом WLTP становить пристойні 480 кілометрів.

Журналісти відзначають хорошу реальну економічність – навіть на німецьких автобанах авто споживає енергію дуже помірно. Динаміка не зриває дах (близько 8 секунд до сотні), але для комфортної щоденної їзди цього цілком достатньо.



Mazda пробує закріпитися на ринку електромобілів з новою моделлю CX-6e. Джерело: Autocar

Радикальні зміни в салоні

А от всередині на водіїв чекає справжній сюрприз. Mazda відмовилася від звичної лаконічності на користь гігантського 26-дюймового сенсорного екрана, куди "зашили" майже всі функції автомобіля.

Звичної панелі приладів за кермом просто немає – її замінює проекційний дисплей (HUD). Крім того, європейські тестувальники скаржаться на занадто нав'язливі системи безпеки (ADAS), які складно швидко вимкнути.

Загалом, Mazda CX-6e – це дуже красивий, просторий і тихий автомобіль з привабливим цінником. Він не дарує тієї самої фірмової спортивної керованості, до якої звикли фанати марки, але як сімейний електрокросовер на кожен день виглядає дуже переконливо.

Чи доїде він до України офіційно – поки питання відкрите, але "сірі" дилери точно не оминуть таку модель увагою.