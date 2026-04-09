Оголошено вартість Mazda CX-6e 2026

Mazda CX-6e виходить на ринок Австралії у двох виконаннях: базовому GT та флагманському Azami. Стартова ціна моделі становить 53 990 австралійських доларів (приблизно $38 080). Версія Azami оцінена у 56 990 австралійських доларів (близько 40 195 доларів США), пише Autoevolution.

Читайте також: У Києві засвітився новий електрифікований кросовер Mazda CX-6e з запасом ходу до 1300 кілометрів

Для стимулювання попиту компанія підготувала спеціальну пропозицію: перша тисяча клієнтів, які оформлять резерв, отримають безкоштовне оновлення до вищої комплектації, що дозволяє заощадити понад 2000 доларів США.

Техніка та запас ходу

Обидві версії кросовера оснащені задньопривідною електричною установкою. Електродвигун генерує потужність 190 кВт (265 к.с.) та крутний момент 290 Нм. Енергію забезпечує акумуляторна батарея ємністю 78 кВт-год. За офіційними даними циклу WLTP, Mazda CX-6e здатна подолати до 482 кілометрів на одному заряді у змішаному циклі, що робить її конкурентоспроможною в сегменті сімейних електрокарів.

Комфорт преміум-класу та інноваційний дисплей

Mazda не економила на оснащенні навіть у базовій версії. Інтер'єр CX-6e вражає масивним центральним сенсорним дисплеєм діагоналлю 26,45 дюйма – це один із найбільших показників у класі. До списку стандартного обладнання увійшли:

Тризонний клімат-контроль із системою очищення повітря;

Панорамний скляний дах з електроприводом шторки;

Аудіосистема преміум-класу з 23 динаміками;

Вентиляція та підігрів передніх сидінь, підігрів керма;

Система камер кругового огляду 360°.

Флагманська версія Azami додатково отримує 21-дюймові легкосплавні диски замість стандартних 19-дюймових, а також цифрові бічні дзеркала та цифрове дзеркало заднього виду.

Також цікаво: Названо найкращі автомобілі за версією World Car Awards 2026: електромобілі повністю домінують

Безпека та нові кольори кузова

Автомобіль оснащений повним пакетом систем активної безпеки, включаючи радарний круїз-контроль, систему моніторингу “сліпих зон”, допомогу в утриманні смуги та інтелектуальну підтримку гальмування з функцією розпізнавання пішоходів і велосипедистів. Разом із виходом CX-6e Mazda презентувала новий фірмовий колір – Nightfall Violet Mica. Також доступна широка палітра класичних відтінків, серед яких Soul Red Crystal та Machine Gray. Перші автомобілі надійдуть до клієнтів у вересні цього року.