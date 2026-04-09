Объявлена стоимость Mazda CX-6e 2026 года

Mazda CX-6e выходит на рынок Австралии в двух исполнениях: базовом GT и флагманском Azami. Стартовая цена модели составляет 53 990 австралийских долларов (примерно $38 080). Версия Azami оценена в 56 990 австралийских долларов (около 40 195 долларов США), пишет Autoevolution.

Для стимулирования спроса компания подготовила специальное предложение: первая тысяча клиентов, которые оформят резерв, получат бесплатное обновление до высшей комплектации, что позволяет сэкономить более 2000 долларов США.

Техника и запас хода

Обе версии кроссовера оснащены заднеприводной электрической установкой. Электродвигатель генерирует мощность 190 кВт (265 л.с.) и крутящий момент 290 Нм. Энергию обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 78 кВт-ч. По официальным данным цикла WLTP, Mazda CX-6e способна преодолеть до 482 километров на одном заряде в смешанном цикле, что делает ее конкурентоспособной в сегменте семейных электрокаров.

Комфорт премиум-класса и инновационный дисплей

Mazda не экономила на оснащении даже в базовой версии. Интерьер CX-6e поражает массивным центральным сенсорным дисплеем диагональю 26,45 дюйма – это один из крупнейших показателей в классе. В список стандартного оборудования вошли:

Трехзонный климат-контроль с системой очистки воздуха;

Панорамная стеклянная крыша с электроприводом шторки;

Аудиосистема премиум-класса с 23 динамиками;

Вентиляция и подогрев передних сидений, подогрев руля;

Система камер кругового обзора 360°.

Флагманская версия Azami дополнительно получает 21-дюймовые легкосплавные диски вместо стандартных 19-дюймовых, а также цифровые боковые зеркала и цифровое зеркало заднего вида.

Безопасность и новые цвета кузова

Автомобиль оснащен полным пакетом систем активной безопасности, включая радарный круиз-контроль, систему мониторинга “слепых зон”, помощь в удержании полосы и интеллектуальную поддержку торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов. Вместе с выходом CX-6e Mazda презентовала новый фирменный цвет – Nightfall Violet Mica. Также доступна широкая палитра классических оттенков, среди которых Soul Red Crystal и Machine Gray. Первые автомобили поступят к клиентам в сентябре этого года.