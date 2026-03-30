У Києві засвітився новий електрифікований кросовер Mazda CX-6e з запасом ходу до 1300 кілометрів

Як повідомляє У Києві сфотографували один із перших кросоверів Mazda EZ-60, який неофіційно завезли в Україну. Про це стало відомо з Instagram-сторінка t.o.p.c.a.r.s_u.a, повідомляє Фокус. Новинка вже доступна на ринку за ціною близько 33–35 тисяч доларів і привертає увагу не лише дизайном, а й заявленим запасом ходу до 1300 км.

Новий формат Mazda: електрифікація через Китай

Mazda EZ-60 — це представник нового покоління електрифікованих моделей бренду, які створюють у співпраці з китайським концерном Changan. Фактично йдеться про глобальну стратегію Mazda, де Китай став ключовим хабом для електрифікації.

В Європі цей автомобіль відомий під назвою Mazda CX-6e, що свідчить про поступову інтеграцію таких моделей у глобальну лінійку бренду. В Україну ж кросовер поки що потрапляє з Китаю завдяки “сірим” дилерам, що пояснює доволі привабливий цінник.

Дизайн і габарити: майже бізнес-клас

Mazda EZ-60 — це великий кросовер довжиною близько 4,85 метра, тобто він фактично грає в одному сегменті з моделями на кшталт Toyota Highlander чи Hyundai Santa Fe.

Зовнішність виконана у сучасному стилі: рубані форми, стрімкий силует і характерна передня частина, яка імітує традиційну решітку радіатора Mazda, хоча фактично вона вже не потрібна.

Мінімалізм у салоні та максимум технологій

Інтер’єр зроблений у дусі сучасних електромобілів — без класичної панелі приладів. Уся інформація виводиться на великий центральний дисплей діагоналлю 26,5 дюйма.

Водночас практичність не забули: задні сидіння мають регулювання нахилу, а багажник варіюється від 350 до 2036 літрів.

Оснащення — на рівні значно дорожчих моделей. Є безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду (які фактично заміняють дзеркала), цифрове дзеркало, а також підігрів і вентиляція передніх сидінь.

Гібрид на 1300 км: як це працює

Саме запас ходу — головний козир Mazda EZ-60. У Києві помітили плагін-гібридну версію потужністю 258 к.с.

Її схема типова для сучасних китайських моделей: бензиновий двигун об’ємом 1,5 літра працює як генератор, а за рух відповідає електромотор.

Батарея на 31,7 кВт∙год дозволяє проїхати до 160 км виключно на електротязі. А якщо додати бензинову частину — сумарний запас ходу сягає 1300 км.

Для міста це означає, що більшість поїздок можна здійснювати без витрати пального, а далекі подорожі — без залежності від зарядної інфраструктури.

Є і “чистий” електромобіль

Окрім гібрида, існує і повністю електрична версія Mazda EZ-60. Вона також має 258 к.с., але комплектується батареєю на 80 кВт∙год.

Її запас ходу становить близько 600 км, що вже відповідає сучасним стандартам для електрокарів середнього класу.

Що це означає для українського ринку

Поява Mazda EZ-60 — ще один сигнал того, що український ринок активно наповнюється китайськими електрифікованими моделями, часто під відомими брендами.

Фактично це новий тренд: європейські та японські марки дедалі частіше використовують китайські платформи, щоб швидше вийти на ринок електромобілів і гібридів.

Для покупця це означає ширший вибір і цікаві ціни. Але водночас — питання офіційної підтримки, сервісу та перепродажної вартості.

Саме тому такі моделі наразі залишаються вибором більш “просунутих” покупців, які готові ризикнути заради технологій і вигідної ціни.