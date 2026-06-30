Електричний Ferrari Luce розкупили у Китаї

Проте на ринку Китаю, який є другим за величиною для італійської марки, електромобіль потужністю 1036 кінських сил зустрів вельми теплий прийом з боку заможних клієнтів. Початкова вартість розкішної моделі в КНР становить 3,988 мільйона юанів (приблизно 586 600 доларів за поточним курсом).

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Суперечності навколо обсягів продажів та доступності замовлень

CarNewsChina повідомило, що вся початкова квота з 88 автомобілів, виділена для китайського ринку на поточний рік, була повністю розпродана майже одразу після офіційного старту продажів Luce. Однак згодом з'явилися нові деталі, які дещо прояснили ситуацію.

Згідно з наступним повідомленням Beijing Business Today, офіційні торгові представники дилерських центрів Ferrari у Пекіні спростували заяви про повне припинення прийому замовлень через вичерпання ліміту.

Менеджери автосалонів зазначили, що Luce залишається офіційно доступною для замовлення аж до її публічного дебюту на спеціальному заході в Пекіні, який заплановано на період з 3 по 5 липня. Це свідчить про те, що італійська компанія або має додаткові виробничі резерви для Китаю, або перші звіти про остаточний розподіл лімітованої серії були дещо перебільшеними.

Податкові пільги як стимул для відновлення позицій Ferrari

Китайський ринок є критично важливим для успіху Luce, оскільки в останні роки продажі Ferrari в цій країні демонстрували помітне падіння. Так, річні обсяги реалізації суперкарів бренду скоротилися з 1500 одиниць у 2022 році до приблизно 900 автомобілів за підсумками 2025 року.

Головними причинами такої тенденції стали надзвичайно високі державні податки на розкішні транспортні засоби з потужними бензиновими двигунами, а також суворі обмеження та складні бюрократичні процедури під час отримання реєстраційних номерних знаків для машин із традиційними ДВЗ у великих мегаполісах країни.

Оскільки Luce є електромобілем, ця модель пропонує спрощений процес отримання номерних знаків у великих містах, а також повністю звільняється від сплати 40-відсоткового державного споживчого податку. Завдяки цим пільгам роздрібна ціна Luce у Китаї виявилася на 53 000 доларів нижчою, ніж на ринку США.

На тлі місцевих брендів італійський електрокар усе одно виглядає дуже дорогим, адже деякі значно дешевші китайські електричні моделі пропонують вищу потужність та кращі динамічні характеристики. Проте Ferrari позиціонує новинку не як безкомпромісний трековий суперкар, а як розкішний п'ятимісний гранд-турер преміального рівня, головною цінністю якого є ексклюзивність. За оцінками незалежних галузевих спостерігачів, компанія планує обмежувати обсяги виробництва і випускати менше 1000 одиниць Luce на рік.