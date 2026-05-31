Порохотяг чи маршрутка "Богдан": мережу заполонили меми про перший електромобіль Ferrari

Головною причиною невдоволення став специфічний дизайн новинки, який фанати вважають абсолютно невідповідним традиціям легендарного бренду з Маранелло. Інтернет-спільнота миттєво відреагувала на реліз десятками дотепних фото- та відомемів, висміюючи зовнішній вигляд електрокара вартістю 640 000 доларів США.

Нова лінійка для дому та саду: Ferrari Luce у ролі пилососа і газонокосарки

Одним із найпопулярніших напрямків для жартів стало порівняння форми кузова електромобіля зі звичайним побутовим порохотягом. У соціальній мережі Threads користувач під ніком @m4v3r1kw1 опублікував пост, який миттєво став популярним.

Як видно на зображеннях автор додав до фірмових жовтого та червоного кузовів суперкара чорні гнучкі шланги та щітки для прибирання, іронічно підписавши це як "презентація лінійки Ferrari Luce для дому та саду". Аналогічним чином він перетворив Luce на тостер, блендер, газонокосарку і навіть сміттєвий бак.

У коментарях до публікації користувачі активно підтримали таку сатиру. Деякі користувачі зазначили, що концепт газонокосарки або пилотяга з таким дизайном виглядав би навіть агресивніше і стильніше, ніж фінальний варіант реального автомобіля.

Водночас інші коментатори з сумом додали, що подібні колажі мають більше динаміки в лініях, ніж справжній кузов Luce, який втратив фірмову витонченість класичних моделей марки.

"Київська версія" італійського суперкара

Не менш колоритний мем з'явився і в українському сегменті Facebook. На зображенні за допомогою графічного редактора передню частину, оптику, фірмовий бампер та колісні диски суперкара перенесли на знайомий українцям автобус "Богдан".

Ferrari Luce: провал чи недооцінений шедевр?

Така бурхлива та переважно негативна реакція вказує на те, що радикальна зміна парадигми й спроба Ferrari увійти в еру електрифікації поки що сприймається відданими прихильниками як епохальний візуальний провал, де замість захоплення інноваціями автівка стає героєм інтернет-анекдотів.