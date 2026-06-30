Электромобиль Ferrari Luce раскупили в Китае

Однако на рынке Китая, который является вторым по величине для итальянской марки, электромобиль мощностью 1036 лошадиных сил встретил весьма теплый прием со стороны состоятельных клиентов. Стартовая стоимость роскошной модели в КНР составляет 3,988 миллиона юаней (примерно 586 600 долларов по текущему курсу).

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Противоречия вокруг объемов продаж и доступности заказов

CarNewsChina сообщило, что вся первоначальная квота из 88 автомобилей, выделенная для китайского рынка на текущий год, была полностью распродана почти сразу после официального старта продаж Luce. Однако впоследствии появились новые подробности, которые несколько прояснили ситуацию.

Согласно следующему сообщению Beijing Business Today, официальные торговые представители дилерских центров Ferrari в Пекине опровергли заявления о полном прекращении приема заказов из-за исчерпания лимита. Менеджеры автосалонов отметили, что Luce остается официально доступной для заказа вплоть до ее публичного дебюта на специальном мероприятии в Пекине, запланированном на период с 3 по 5 июля.

Это свидетельствует о том, что итальянская компания либо располагает дополнительными производственными резервами для Китая, либо первые сообщения об окончательном распределении лимитированной серии были несколько преувеличенными.

Налоговые льготы как стимул для восстановления позиций Ferrari

Китайский рынок имеет решающее значение для успеха Luce, поскольку в последние годы продажи Ferrari в этой стране демонстрировали заметное падение. Так, годовые объемы продаж суперкаров бренда сократились с 1500 единиц в 2022 году до примерно 900 автомобилей по итогам 2025 года.

Главными причинами такой тенденции стали чрезвычайно высокие государственные налоги на роскошные транспортные средства с мощными бензиновыми двигателями, а также строгие ограничения и сложные бюрократические процедуры при получении регистрационных номерных знаков для автомобилей с традиционными ДВС в крупных мегаполисах страны.

Поскольку Luce является электромобилем, эта модель предлагает упрощенный процесс получения номерных знаков в крупных городах, а также полностью освобождается от уплаты 40-процентного государственного налога на потребление. Благодаря этим льготам розничная цена Luce в Китае оказалась на 53 000 долларов ниже, чем на рынке США.

На фоне местных брендов итальянский электромобиль все равно выглядит очень дорогим, ведь некоторые значительно более дешевые китайские электромобили предлагают более высокую мощность и лучшие динамические характеристики. Однако Ferrari позиционирует новинку не как бескомпромиссный трековый суперкар, а как роскошный пятиместный гранд-турер премиального уровня, главной ценностью которого является эксклюзивность. По оценкам независимых отраслевых наблюдателей, компания планирует ограничивать объемы производства и выпускать менее 1000 единиц Luce в год.