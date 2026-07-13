Електричний Renault 5 отримав ралійний обвіс Групи Б: фото та ціна

Нагадаємо, що Alpine A290 є покращеною версією моделі Renault 5 E-Tech з оптимізованою продуктивністю та зміненим дизайном. Як пише Carscoops, розроблений пакет оновлень покликаний зробити їх зовнішність ще гострішою та агресивнішою й сумісний як із Renault, так і з версією від Alpine. При цьому додаткові денні ходові вогні у ралійному стилі через відмінності в дизайні переднього бампера розроблені як ексклюзивна пропозиція лише для A290.

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Особливості конструкції та аеродинамічні елементи комплекту

Центральною частиною нового візуального пакета від Milltek є пара широких передніх і задніх крил, в які інтегровані вентиляційні отвори й окремий виріз для доступу до зарядного порту електромобіля. Ці деталі поєднуються з аеродинамічними розширеннями для переднього бампера та додатковими накладками на задні двері, що імітують бічні повітрозабірники ралійних машин.

До складу комплекту також входять алюмінієві акценти вздовж бічних порогів, збільшений спойлер на даху для монтажу в задній частині кузова й можливість доукомплекти автомобіль неоригінальними легкосплавними дисками для надання автентичного ралійного характеру. Боді-кіт фокусується виключно на зміні стилю і не торкається параметрів продуктивності чи налаштування шасі. Для порівняння, стандартний Renault 5 E-Tech видає 110 кВт (150 к.с.), тоді як Alpine A290 досягає 160 кВт (218 л.с.).

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Проста інсталяція, вартість та терміни виходу на ринок