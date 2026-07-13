Электромобиль Renault 5 получил раллийный обвес Группы Б: фото и цена

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Alpine A290 с обвесом от Milltek
Напомним, что Alpine A290 является усовершенствованной версией модели Renault 5 E-Tech с оптимизированной производительностью и измененным дизайном. Как пишет Carscoops, разработанный пакет обновлений призван сделать их внешний вид еще более резким и агрессивным и совместим как с Renault, так и с версией от Alpine. При этом дополнительные дневные ходовые огни в раллийном стиле из-за отличий в дизайне переднего бампера разработаны как эксклюзивное предложение только для A290.
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Особенности конструкции и аэродинамические элементы комплекта
Центральной частью нового визуального пакета от Milltek является пара широких передних и задних крыльев, в которые интегрированы вентиляционные отверстия и отдельный вырез для доступа к зарядному порту электромобиля. Эти детали сочетаются с аэродинамическими расширителями для переднего бампера и дополнительными накладками на задние двери, имитирующими боковые воздухозаборники раллийных машин.
В комплект также входят алюминиевые акценты вдоль боковых порогов, увеличенный спойлер на крыше для установки в задней части кузова и возможность доукомплектовать автомобиль неоригинальными легкосплавными дисками для придания ему аутентичного раллийного характера. Боди-кит ориентирован исключительно на изменение стиля и не затрагивает параметры производительности или настройки шасси. Для сравнения: стандартный Renault 5 E-Tech развивает 110 кВт (150 л.с.), тогда как Alpine A290 достигает 160 кВт (218 л.с.).
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Простая установка, стоимость и сроки выхода на рынок
- Важным преимуществом разработки от Milltek является то, что все элементы обвеса можно легко снять при необходимости без повреждения оригинального кузова. Процесс крепления компонентов не требует разрезания металлических или пластиковых деталей автомобиля. Дополнительные детали изготовлены из высококачественного ABS-пластика и фиксируются на кузове с помощью специального технологического метода, предусматривающего локальное съемное склеивание.
- Продажи элементов стилизации начнутся в ближайшее время. Базовый пакет в Великобритании стоит 2000 фунтов стерлингов (около 2700 долларов США). Для клиентов, которые не планируют проводить полную переделку своего хэтчбека, производитель предоставит возможность приобрести каждый компонент аэродинамического обвеса отдельно.
- Вероятно, тюнинг-комплект от Milltek будет пользоваться успехом, поскольку Renault 5 стал одним из главных бестселлеров в Европе.