Электромобиль Renault 5 получил раллийный обвес Группы Б: фото и цена

Напомним, что Alpine A290 является усовершенствованной версией модели Renault 5 E-Tech с оптимизированной производительностью и измененным дизайном. Как пишет Carscoops, разработанный пакет обновлений призван сделать их внешний вид еще более резким и агрессивным и совместим как с Renault, так и с версией от Alpine. При этом дополнительные дневные ходовые огни в раллийном стиле из-за отличий в дизайне переднего бампера разработаны как эксклюзивное предложение только для A290.

Читайте также: Спорткар Alpine A110 станет электрическим: компания показала новый прототип

Особенности конструкции и аэродинамические элементы комплекта

Центральной частью нового визуального пакета от Milltek является пара широких передних и задних крыльев, в которые интегрированы вентиляционные отверстия и отдельный вырез для доступа к зарядному порту электромобиля. Эти детали сочетаются с аэродинамическими расширителями для переднего бампера и дополнительными накладками на задние двери, имитирующими боковые воздухозаборники раллийных машин.

В комплект также входят алюминиевые акценты вдоль боковых порогов, увеличенный спойлер на крыше для установки в задней части кузова и возможность доукомплектовать автомобиль неоригинальными легкосплавными дисками для придания ему аутентичного раллийного характера. Боди-кит ориентирован исключительно на изменение стиля и не затрагивает параметры производительности или настройки шасси. Для сравнения: стандартный Renault 5 E-Tech развивает 110 кВт (150 л.с.), тогда как Alpine A290 достигает 160 кВт (218 л.с.).

Также интересно: Nissan представил новый бюджетный кроссовер Tekton: это клон Duster, но за 11 тысяч долларов

Простая установка, стоимость и сроки выхода на рынок