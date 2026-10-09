Електричний Renault Kangoo серйозно оновили: тепер він проїжджає більше і заряджається швидше

Як повідомляє у своєму релізі Renault, модернізація торкнулася як комерційної, так і пасажирської версій моделі. Головною фішкою став перехід на сучасні акумулятори типу NMC, які вже успішно використовуються на новітніх електрокарах бренду.

Інженери суттєво попрацювали над швидкістю поповнення енергії. Тепер максимальна потужність зарядки постійним струмом зросла з 80 до 100 кВт.

На практиці це означає, що водій може відновити до 240 кілометрів пробігу всього за пів години стоянки біля термінала. Для зарядки змінним струмом доступні бортові пристрої на 11 або 22 кВт, що дозволяє гнучко планувати час біля розетки.

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Більше динаміки та комфорту

Замість старого 120-сильного агрегата в попередній версії Kangoo (див. відео внизу) покупцям тепер пропонують два нові електромотори на вибір. Базова версія видає 135 кінських сил та 270 Нм крутного моменту, тоді як топова модифікація може похизуватися віддачею у 155 сил та 300 Нм.

Потужніша версія додатково отримала їздовий режим Perfo, який стане у пригоді під час обгонів або коли фургон завантажений під зав'язку. Крім того, на кермі з'явилися зручні пелюстки для вибору одного з чотирьох рівнів рекуперативного гальмування.

Електричні версії Renault Kangoo VAN та Kangoo E-Tech тепер мають батарею на 52 кВт-год, що забезпечує запас ходу до 354 кілометрів. Фото: Renault

У салоні водія зустрічає нова мультимедійна система OpenR Link із 10-дюймовим сенсорним екраном. Вона працює вдвічі швидше за попередницю, підтримує бездротову інтеграцію зі смартфонами та має вбудований планувальник маршрутів для електромобілів.

Французька збірка та бекграунд

Виробництво оновленої лінійки залишається повністю локалізованим у Франції. Самі машини збирають на заводі в Мобежі, батареї постачають з Дуе, а електромотори випускають у Клеоні.

Renault Kangoo VAN та Kangoo E-Tech пропонують сучасніші умови в салоні, де увагу привертає 10-дюймовий дисплей OpenR Link із покращеною якістю зображення. Фото: Renault

Нагадаємо, раніше ми писали про радикальні зміни для іншої електричної новинки бренду – Renault 4 E-Tech. Ця модель також отримала збільшений запас ходу до 415 кілометрів та розумну електроніку з інтеграцією штучного інтелекту від Google.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, для цієї моделі також анонсували доступну комплектацію Jogging із батареєю на 37 кВт-год. Вона забезпечує адекватний пробіг у 305 кілометрів та підтримує швидку зарядку, що робить її цікавим варіантом для міста.